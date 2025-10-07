Dina Merlina duboko je pogodila vest da je preminuo njegov kolega i veliki prijatelj Halid Bešlić. Podsetio, jugoslovenska folk zvezda izgubio je bitku od opake bolesti sa kojom se odnedavno borio i napustio nas u 72. godini.

Otkako se saznalo da je preminuo veliki pevač njegove kolege ne prestaju da se opraštaju. Svi su duboko potrešeni, a Merlin je opisao njihov nedavni susret kada je posetio Bešlića u bolnici.

Merlin se na Instagramu oprostio od Dine Merlina Foto: Printscreen Instagram

"Pevao sam mu tiho našu pesmu"

- Veliki, neponovljivi Halid Bešlić. Topla duša bosanska. Bez hile, bez koristi za sebe. Stigao sam da se oprostim. Kišna, oktobarska sarajevska noć. Pevao sam mu tiho našu pesmu. Kao da se u trenutku blago nasmešio. Bele, čiste priglavke. Dugo sam ih milovao i mislio: "Putuj, bela ptico, ti imaš s čim pred Gospodara". Volim te mnogo. Tvoj Dino - napisao je Merlin na Instagramu uz Bešlićevu fotografiju iz spota za njihov duet "Godino vrela".

Foto: Aleksandar Jovanović Cile

Podsetimo, Halid je rado pristao da bude gost na Merlinovom poslednjem albumu, kada su otpevali pesmu koju je Dino snimio i samostalno u drugačijem aranžmanu.

Halid je iza sebe ostavio suprugu Sejdu, sina Dina i unuke. Imao je impresivnu biografiju.