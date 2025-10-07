"STIGAO SAM DA SE OPROSTIM" Dino Merlin opisao zadnji susret s prijateljem Halidom Bešlićem u bolničkoj sobi: Kao da se blago nasmešio
Dina Merlina duboko je pogodila vest da je preminuo njegov kolega i veliki prijatelj Halid Bešlić. Podsetio, jugoslovenska folk zvezda izgubio je bitku od opake bolesti sa kojom se odnedavno borio i napustio nas u 72. godini.
Otkako se saznalo da je preminuo veliki pevač njegove kolege ne prestaju da se opraštaju. Svi su duboko potrešeni, a Merlin je opisao njihov nedavni susret kada je posetio Bešlića u bolnici.
"Pevao sam mu tiho našu pesmu"
- Veliki, neponovljivi Halid Bešlić. Topla duša bosanska. Bez hile, bez koristi za sebe. Stigao sam da se oprostim. Kišna, oktobarska sarajevska noć. Pevao sam mu tiho našu pesmu. Kao da se u trenutku blago nasmešio. Bele, čiste priglavke. Dugo sam ih milovao i mislio: "Putuj, bela ptico, ti imaš s čim pred Gospodara". Volim te mnogo. Tvoj Dino - napisao je Merlin na Instagramu uz Bešlićevu fotografiju iz spota za njihov duet "Godino vrela".
Podsetimo, Halid je rado pristao da bude gost na Merlinovom poslednjem albumu, kada su otpevali pesmu koju je Dino snimio i samostalno u drugačijem aranžmanu.
Halid je iza sebe ostavio suprugu Sejdu, sina Dina i unuke. Imao je impresivnu biografiju.