MOĆNA SIMBOLIKA HALIDOVOG IMENA: Potiče od arapske reči i samo je odredilo da će biti VELIKI i poseban čovek
Bosanskohercegovački pevač Halid Bešlićpreminuo je posle teške bolesti u Sarajevu u 72. godini. Halid je rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca, a živeo je u Sarajevu, gradu u kojem je i preminuo na Univerzitetskoj klinici, gde je proveo svoj eposlednje dane.
Ime arapskog porekla
Ime Halid Bešlić je arapskog porekla i dolazi od arapske reči Halid. "Osoba koja je večna" je značenje imena Halida Bešlića.
Ovo ime nosi simboliku neprolaznosti i snage, a u arapskom jeziku Halid doslovno znači "večni" ili "onaj ko traje".
Otpevao najveće hitove
Halid Bešlić je iza sebe ostavio brojne hitove koji će živeti večno. Među njima su pesme; "Neću, neću dijamante", "Okuj me care", "Zlatne strune", "I zanesen tom ljepotom", "Vraćam se majci u Bosnu", "Prvi poljubac", "Čardak", "Miljacka", "Dvadesete"....
Najveći uspeh su doživele pesme "Miljacka", "Čardak", "Dvadesete" i "Ulica uzdaha". One na Jutjubu beleže milionske preglede, a za veoma kratko vreme postale su neizostavni deo, ne samo Halidovog koncertnog repertoara, nego i repertoara mladih pevača sa ovih prostora.
- Kafane su bile ključne za moj uspeh. U to vreme u njima nije mogao svako pevati. Zarađivao sam četiri puta više od moga oca, koji je bio poslovođa u jednoj fabrici. Pevalo se svaki dan od šest do 11, nije se čekao vikend kao sada - rekao je jednom prilikom Halid i otkrio kako je ušao svet muzike.
- Sve je to slučajno krenulo. Pošao sam na selo, kući i stao sam u Sokocu. Čekajući radnički autobus da nas vozi kućama, ušao sam u kafanu gde je bila muzika. Tu sam bio s društvom i zamolili su me da zapevam koju. Ja ustao, zapevao, a gazda se oduševio. I kaže onda meni gazda: ‘Kad bi ti ovdje pevao, bilo bi puno uvek‘. Pitao me odmah čiji sam, ja mu kažem ko mi je otac, on me pita bi li mi dozvolio da pevam, hoće li se ljutiti ako završim tako u kafani... Četiri godine sam pevao u četiri kafane, bio sam popularan kao kafanski pevač u Sarajevu kao što sam sada popularan kao pevač na teritoriju bivše Jugoslavije. Kad sam snimio prvi singl, to je ‘planulo‘ u Sarajevu, ali ne i okolo. To je tako, od nečega se moralo početi - govorio je tada.