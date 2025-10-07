Bosanskohercegovački pevač Halid Bešlić preminuo je posle teške bolesti u Sarajevu posle teške bolesti u Sarajevu u 72. godini.

Iza sebe pored ogromne karijere, hitova i velikog poslovnog uspeha ostavio je i životnu priču za pamćenje.

Ko je zapravo bio Halid?

Rođen je 20. novembra 1953. godine u zaseoku Vrapci, smeštenom nedaleko od grada Knežine, u opštini Sokolac.

Detinjstvo Halida Bešlića proteklo je na obroncima planine Romanija, a sećanja na te rane godine obasjavaju slikom sreće, mira i bezbrižnosti.

Halid Bešlić je bio vezan za suprugu Sejdu

Fabrika čokolade mu zauvek ostala u sećanju

Ljubav svog života, suprugu Sejdu, Halid je sreo u vreme kada je započeo svoju muzičku karijeru snimivši svoj prvi singl. U početku, Sejda je radila u fabrici čokolade, ali ubrzo je donela odluku koja će oblikovati njihovu budućnost - napustila je svoj posao kako bi se u potpunosti posvetila porodici.

Kroz godine, njihova ljubavna priča obogatila se rođenjem sina Dina. Halid sa ponosom ističe da je Sejda bila ne samo njegova supruga, već i oslonac, temelj porodice, i da ih jedino smrt može razdvojiti. Njihova duboka želja bila je proširiti porodicu, ali sudbina je stavila težak ispit pred njih.

Od čega je Halid umro?

Umro Halid Bešlić

Halid Bešlić prošao je sito i rešeto, ali nikada nije razmišljao da se preda. U jezivoj nesreći pevač je izgubio oko, ugrađena su mu dva stenta, a na onkologiji se borio za ozdravljenje.

Njegovo zdravstveno stanje već neko vreme je bilo neizvesno, a lekari su se borili da stabilizuju funkciju njegovih organa. Nažalost, posle borbe, pevač je preminuo.

