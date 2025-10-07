Bosanskohercegovački pevač Halid Bešlić preminuo je posle teške bolesti u Sarajevu posle teške bolesti u Sarajevu u 72. godini.

Iza sebe pored ogromne karijere, hitova i velikog poslovnog uspeha ostavio je i životnu priču za pamćenje.

Ko je zapravo bio Halid?

Rođen je 20. novembra 1953. godine u zaseoku Vrapci, smeštenom nedaleko od grada Knežine, u opštini Sokolac.

Detinjstvo Halida Bešlića proteklo je na obroncima planine Romanija, a sećanja na te rane godine obasjavaju slikom sreće, mira i bezbrižnosti.

Fabrika čokolade mu zauvek ostala u sećanju

Ljubav svog života, suprugu Sejdu, Halid je sreo u vreme kada je započeo svoju muzičku karijeru snimivši svoj prvi singl. U početku, Sejda je radila u fabrici čokolade, ali ubrzo je donela odluku koja će oblikovati njihovu budućnost - napustila je svoj posao kako bi se u potpunosti posvetila porodici.

Kroz godine, njihova ljubavna priča obogatila se rođenjem sina Dina. Halid sa ponosom ističe da je Sejda bila ne samo njegova supruga, već i oslonac, temelj porodice, i da ih jedino smrt može razdvojiti. Njihova duboka želja bila je proširiti porodicu, ali sudbina je stavila težak ispit pred njih.

Od čega je Halid umro?

Halid Bešlić prošao je sito i rešeto, ali nikada nije razmišljao da se preda. U jezivoj nesreći pevač je izgubio oko, ugrađena su mu dva stenta, a na onkologiji se borio za ozdravljenje.

Njegovo zdravstveno stanje već neko vreme je bilo neizvesno, a lekari su se borili da stabilizuju funkciju njegovih organa. Nažalost, posle borbe, pevač je preminuo.

