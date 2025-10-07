„To je pesma u koju sam i ja prestao da verujem. Ne bih sada govorio o imenima da nekoga ne dovedem u neprijatnu situaciju. Bilo je i nekoliko pevača iz Hrvatske kojima sam je nudio, ali nisu reagovali. Ta pesma je dugo stajala dok me jednog dana nije pozvao Halid i pitao imam li nešto novo. Rekao je da se snima serija i da traže nešto u stilu Tome Zdravkovića“, prisetio se Geronimo jednom prilikom.