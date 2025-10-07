Svi udarili na Vanju u Eliti

Ovog jutra Nenad Macanović Bebica morao je da napusti velelepno imanje, a za to ima bitan razlog.

Naime, Bebica se zaputio za Niš gde ima zakazano ročište.

Bebica se danas pojavio u sudu u Nišu na suđenju sa psihijatrom nekadašnje partnerke Miljane Kulić.

Inače, Bebicu je Mijanina doktora tužila zbog izjava da je ona luđa od pacijenata i da nije doktorka, a u ovom slučaju će morati da svedoči i Kulićeva.

Miljanu ne bih voleo da vidim u Eliti 9

Bebica je pre ulaska u rijalitiju govorio o tome koga ne bi voleo da vidi u Beloj kući, a tom prilikom je naveo bivšu devojku Miljanu Kulić.

- Od starih zadrugara ne bih voleo da vidim Miljanu. Remeti ceo projekat, sve učesnike, ne samo zbog nas. Ja ne znam šta ona može da učini što već nije, samo da ponovi isto. Naravno to će biti sankcionisano, nema potrebe da se plašim - priznao je Macanović.

Inače, Teodora i Bebica, krili su se iza zgrade, kada su došli da potpišu ugovor, a on je ranije imao velikih sukoba sa Kulićima.

