Poznati bosanskohercegovački pevač Halid Bešlić, posle teške bolesti, preminuo je u Sarajevu u 72. godini.

Brojne poznate ličnosti su sa velikim bolom primile ove tužne vesti, a među njima je i njegova koleginica i prijateljica Ana Bekuta.

Ana je zta Kurir govorila o svom poslednjem susretu sa Halidom:

- Halid i ja smo nedavno snimili duet, pesma se zove "Zagrli me" i snimali smo i spot za tu pesmu u prošloj godini. I to je bilo poslednji put da smo zajedno pevali. Pesma se dopala baš i našoj, a i mlađim generacijama - prisetila se ona, pa otkrila kako se oseća:

- Mnogo sam tužna zbog njegovog odlaska, tužna je i cela estrada bivše zemlje. On je u toj ekipi estradnjaka bio dobar domaćin iz Bosne sa najlepšim pesmama. I danas sam se, evo, setila jedne njegove divne pesme koja se zove "Malo je malo dana" i baš me je nešto ponovo posebno dirnula ta pesma. Ta pesma govori o tome kako je život kratak, kako je prekratak zapravo za sve što nije dobro, za sve što nije ljubav, zajedništvo i radost - istakla je Bekuta.

Menadžer se nadao da će pobediti

Njegov menadžer Damir Ramljak nedavno je ispričao o terapiji na kojoj je bio pevač:

- Dijagnoza je jetra. Da li je to otišlo i dalje, o tome ne bih sudio. Lekari najviše gledaju to na jetri – da jetra funkcioniše i da se taj deo smiri.

Halid Bešlić prošao je sito i rešeto, ali nikada nije razmišljao da se preda. U jezivoj nesreći pevač je izgubio oko, ugrađena su mu dva stenta, a sada se na onkologiji bori za ozdravljenje.

Njegovo zdravstveno stanje već neko vreme je bilo neizvesno, a lekari su se borili da stabilizuju funkciju njegovih organa.Nažalost, posle borbe, pevač je preminuo.

