Halid Bešlić, legendarni pevač narodne muzike preminuo je danas, 7. oktobra u 72. godini. Iza sebe pevač je ostavio suprugu Sejdu, kojoj je nedavno posvetio pesmu i sina Dina Bešlića.

Ko je njegov sin?

Iako se malo zna o njegovoj porodici u fokusu pažnje pre nekoliko godina došao je sin koji je imao saobraćajku.

Sin pevača Halida Bešlića, Dino Bešlić, doživeo je lakšu saobraćajnu nesreću u Sarajevu u maju 2017. godine, u kojoj su učestvovala dva automobila i povređene su tri osobe, uključujući i njega.

Dino Bešlić je zadobio povrede i pušten je na kućno lečenje. Istu sudbinu je doživeo i Dinov otac Halid, kada je u saobraćajnoj nezgodi 2009. godine, pevač, izgubio oko.

"Nakon nesreće ja sam sebi produžio život. Od tada živim urednije, razmišljam... živeo sam 300 na sat! Prestao sam i da pijem! Neko popije tri piva i veće pijan, meni je bilo potrebno 30 piva da se napijem. Toga više nema! Uvek sam cenio život", rekao je pevač jednom prilikom.

Njegov sin Dino i supruga Mahira su dobili blizance Lamiju i Belmina-Kana. Rođenje blizanaca je nazvao najsrećnijim trenutkom u životu, a nakon toga je proredio nastupe kako bi što više vremena proveo s porodicom.

