Legendarni bosanskohercegovački pevač Halid Bešlićpreminuo je nakon duge i teške bolesti u 72. godini, a iza sebe je ostavio muziku po kojoj ćemo ga zauvek pamtiti, ali i zavidnu karijeru koja mu je donela milionsko bogatstvo.

Njegova nepokretna imovina procenjena je na čak 13 miliona evra, a Bešlić je tvrdio da je u biznis ušao na nagovor prijatelja. Ipak, ako se gleda imovinska karta, bio je vrlo uspešan.

Stekao kule i gradove

Pevač je stekao nekoliko stanova, imanje u blizini Sarajeva, kao i hotel, benzinsku pumpu i motel koje trenutno iznajmljuje. Takođe je imao svoj brend kafe, distribuirajući energetska pića, a proizveo je i svoj parfem „Miljacka“ u tiražu od 1.200 bočica.

Halid Bešlić je bio vezan za suprugu Sejdu Foto: Pritnsceen /instagram, Kurir / Dragana Udovičić, Printscreen

"Sad iznajmljujem sve i živim od kirije, tako je najbolje. Dođem samo ponekad i obiđem objekte da vidim je li sve u redu, i to je sve. Ma bitno je da kirija ide", objašnjavao je Bešlić jednom prilikom.

Kredit mu zagorčao život

Dok je širio svoje carstvo i investirao, u jednom trenutku je morao da podigne kredit kako bi mogao sve da pokrije. Ta “bankovna kirija” mu je dugo bila na teretu.

"Eh, da nema tog kredita bilo bi puno lakše, ali dobro, izaći će on. Nije moglo u tom času drugačije, morao sam dignuti kredit kako bih se pokrio. A u investicije sam išao jer je ovaj naš posao nesiguran, ne možeš se uvek pouzdati. U biznis sam ušao kako bih imao mirnu starost, tj. da si osiguram penziju", iskreno je govorio Halid za 24sata.hr.

Najviše vremena pevač je provodio u nekretnini u blizini Sarajeva, u obližnjemu mestu Semizovac, koja je okružena šumom i prirodom.

OVO SU SVE NEKRETNINE HALIDA BEŠLIĆA U SARAJEVU: Do zgrade dolazi posebnim liftom, a evo šta komšije kažu o njemu Foto: Printscreen/Paparaco lov

U Sarajevu je kupio i dva stana, za sebe i sina Dinu, koji s porodicom živi preko puta njega. Bogatstvo mu se danas procenjuje na više od 13 milion evra.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"TO JE BIO POSLEDNJI PUT DA SMO ZAJEDNO PEVALI" Ana Bekuta otkrila detalj o Halidu Bešliću, otpevao šta je osećao: Ta njegova pesma baš govori o tome
ana.jpg
StarsOVAJ HIT HALIDA BEŠLIĆA JE ODBILO ČAK 15 PEVAČA Pre nego što je stigla u ruke pokojnoj legendi narodne muzike niko nije hteo da je snimi, a sad je vanvremenska
ajcile.jpg
StarsIZ OVOG SELA JE POTEKAO HALID BEŠLIĆ! Detinjstvo provodio na obroncima Romanije, a onda mu se najlepša stvar u životu desila u fabrici čokolade
x News1 Dragana Udovicic copy.jpg
StarsMOĆNA SIMBOLIKA HALIDOVOG IMENA: Potiče od arapske reči i samo je odredilo da će biti VELIKI i poseban čovek
Halid Bešlić
Stars"STIGAO SAM DA SE OPROSTIM" Dino Merlin opisao zadnji susret s prijateljem Halidom Bešlićem u bolničkoj sobi: Kao da se blago nasmešio
halid dino.jpg
Stars"NEMAM SNAGE..." Šerif Konjević skrhan od tuge zbog smrti Halida Bešlića, ne može ni da govori od tuge
šerif.jpg

 Umro Halid Bešlić:

Preminuo Halid Bešlić Izvor: Kurir