BOGATSTVO HALIDA BEŠLIĆA PROCENJENO NA 13 MILIONA EVRA: Evo šta je sve stekao za života, a jedva se izvukao iz kredita i dugova
Legendarni bosanskohercegovački pevač Halid Bešlićpreminuo je nakon duge i teške bolesti u 72. godini, a iza sebe je ostavio muziku po kojoj ćemo ga zauvek pamtiti, ali i zavidnu karijeru koja mu je donela milionsko bogatstvo.
Njegova nepokretna imovina procenjena je na čak 13 miliona evra, a Bešlić je tvrdio da je u biznis ušao na nagovor prijatelja. Ipak, ako se gleda imovinska karta, bio je vrlo uspešan.
Stekao kule i gradove
Pevač je stekao nekoliko stanova, imanje u blizini Sarajeva, kao i hotel, benzinsku pumpu i motel koje trenutno iznajmljuje. Takođe je imao svoj brend kafe, distribuirajući energetska pića, a proizveo je i svoj parfem „Miljacka“ u tiražu od 1.200 bočica.
"Sad iznajmljujem sve i živim od kirije, tako je najbolje. Dođem samo ponekad i obiđem objekte da vidim je li sve u redu, i to je sve. Ma bitno je da kirija ide", objašnjavao je Bešlić jednom prilikom.
Kredit mu zagorčao život
Dok je širio svoje carstvo i investirao, u jednom trenutku je morao da podigne kredit kako bi mogao sve da pokrije. Ta “bankovna kirija” mu je dugo bila na teretu.
"Eh, da nema tog kredita bilo bi puno lakše, ali dobro, izaći će on. Nije moglo u tom času drugačije, morao sam dignuti kredit kako bih se pokrio. A u investicije sam išao jer je ovaj naš posao nesiguran, ne možeš se uvek pouzdati. U biznis sam ušao kako bih imao mirnu starost, tj. da si osiguram penziju", iskreno je govorio Halid za 24sata.hr.
Najviše vremena pevač je provodio u nekretnini u blizini Sarajeva, u obližnjemu mestu Semizovac, koja je okružena šumom i prirodom.
U Sarajevu je kupio i dva stana, za sebe i sina Dinu, koji s porodicom živi preko puta njega. Bogatstvo mu se danas procenjuje na više od 13 milion evra.
Kurir.rs
