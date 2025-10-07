Halid Bešlić poslednjih godina je živeo sa narušenim zdravstvenim stanjem, a danas je preminuo je posle teške bolesti u Sarajevu u 71. godini.

Njegove kolege muzičari i ljudi iz javnog sveta ne mogu da sakriju tugu pa se javno oglašavaju od momenta kad se saznalo za ovu strašnu vesti. Jedan od takvih je i Miligram.

Miligram u bolu zbog Halidove smrti

Muzičar i član žirija emisije "Zvezde Granda" je na svom Instagram profilu posvetio status Bešliću koji pokazuje koliko su se cenili i voleli njih dvojica.

"Neizreciva tuga preletela je preko celog Balkana. Retka su srca koja u sebi nemaju makar jedan deo njegove pesme, njegove ljubavi. Otišao je čovek koji je primer kako se veliki umetnici uzdižu iznad slave i uspeha i ostaju dostupni svakoj duši, svakom srcu svojom čistotom ,dobronamernošću i željom da ovaj svet učini boljim.Glas koji uz osmeh i ljubav decenijama povezivao ljude, brisao razlike među njima , ostavio neizbrisiv trag i poruku da šta god se u životu dešava sreća i tuga su nam uvek svima iste", započeo je Miligram pa završio:

"Dragi Halide! Imao sam tu čast da sarađujemo i u celoj karijeri to će mi ostati kao jedan od najsvetlijih momenata...hvala ti na tome beskrajno! Nije tvoje Sararajevo, tvoja Bosna i svi mi ostali bez tebe jer si ti odavno uklesao svoj lik i delo u naša srca kao što ćeš i u srca budućih generacija. POČIVAJ U MIRU LEGENDO."

Miligram uradio Halidu pesmu koju je posvetio Sejdi

Inače, pesmu "Sejda" koju je radio Miligram je Halid posvetio svojoj supruzi sa kojom je više decenija u braku.

"Imao sam životnu želju da uradim jednu pesmu sa Halidom Bešlićem. On je za mene, a i za ceo Balkan, ikona, jedan veliki umetnik i jedna ljudska gromada koja već više od pola veka inspiriše taj duh Bosne i Sarajeva u svom najlepšem svetlu", rekao je muzičar nekoliko dana pre Halidove smrti, pa nastavio:

"Dugo smo mi pričali o tome, ali nikakko nisam imao pesmu koja bi se tako savršeno uklopila u njegovu fantastičnu karijeru. Kada se pre jedno godinu dana stvarno pojavila, poslao sam je za tekst Fahrudinu Pecikozi i kada me je nazvao i pročitao je, sećam se da mi se stomak stegao, jer je napravljena jedna realna ljubavna priča gde se muškarac nakon toliko decenija braka i ljubavi obraća svojoj ženi: "Još si mlada, još si lijepa kao nekad, Sejdo". Tada sam shvatio da ono što je rečeno je da je jedino što je stvarno i vredno večnosti ljubav. Halid i ja smo odlučili da ovu poruku i pesmu o ljubavi pustimo upravo sada. Uživajte."

Pogledajte dodatni snimak: