Legendarni bosanskohercegovački pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 72. godini života nakon teške borbe sa opakom bolešću.

Halidova smrt duboko je dirnula čitavo estradno nebo, kao i brojne poznate i uticajne ličnosti sa kojima se družio.

On je nedugo pred smrt razgovarao sa fubalerom Emirom Spahićem, sa kojim je bio u dobrim odnosima.

Halid Bešlić poslednja fotografija Foto: Printscreen Facebook

On je u jednom momentu napravio snimak ekrana tokom video-poziva sa Halidom, te je tako njegova poslednja fotografija ostala zabeležena i sačuvana u njegovom mobilnom telefonu.

Upravo uz ovu fotografiju on se oprostio os Bešlića, te napisao:

- Bili smo se dogovorili da ti častiš ručkom kad se vratimo sa Kipra, brate. Nisam ni slutio da će mi ovo biti posljednji tvoj poljubac. Da ti Alah dragi podari širok dženet, a porodici sabur.

Bogatstvo Halida Bešlića procenjeno na 13 miliova evra

Halid Bešlić iza sebe je ostavio muziku po kojoj ćemo ga zauvek pamtiti, ali i zavidnu karijeru koja mu je donela milionsko bogatstvo.

Njegova nepokretna imovina procenjena je na čak 13 miliona evra, a Bešlić je tvrdio da je u biznis ušao na nagovor prijatelja. Ipak, ako se gleda imovinska karta, bio je vrlo uspešan.

Stekao kule i gradove

Pevač je stekao nekoliko stanova, imanje u blizini Sarajeva, kao i hotel, benzinsku pumpu i motel koje trenutno iznajmljuje. Takođe je imao svoj brend kafe, distribuirajući energetska pića, a proizveo je i svoj parfem „Miljacka“ u tiražu od 1.200 bočica.

"Sad iznajmljujem sve i živim od kirije, tako je najbolje. Dođem samo ponekad i obiđem objekte da vidim je li sve u redu, i to je sve. Ma bitno je da kirija ide", objašnjavao je Bešlić jednom prilikom.

1/10 Vidi galeriju OVO SU SVE NEKRETNINE HALIDA BEŠLIĆA U SARAJEVU: Do zgrade dolazi posebnim liftom, a evo šta komšije kažu o njemu Foto: Printscreen/Paparaco lov

Kredit mu zagorčao život

Dok je širio svoje carstvo i investirao, u jednom trenutku je morao da podigne kredit kako bi mogao sve da pokrije. Ta “bankovna kirija” mu je dugo bila na teretu.

"Eh, da nema tog kredita bilo bi puno lakše, ali dobro, izaći će on. Nije moglo u tom času drugačije, morao sam dignuti kredit kako bih se pokrio. A u investicije sam išao jer je ovaj naš posao nesiguran, ne možeš se uvek pouzdati. U biznis sam ušao kako bih imao mirnu starost, tj. da si osiguram penziju", iskreno je govorio Halid za 24sata.hr.

Najviše vremena pevač je provodio u nekretnini u blizini Sarajeva, u obližnjemu mestu Semizovac, koja je okružena šumom i prirodom.

U Sarajevu je kupio i dva stana, za sebe i sina Dinu, koji s porodicom živi preko puta njega. Bogatstvo mu se danas procenjuje na više od 13 milion evra.

Kurir.rs

Preminuo Halid Bešlić: