Legendarni pevač Halid Bešlić poslednjih godina je živeo sa narušenim zdravstvenim stanjem, a danas je preminuo posle teške bolesti u Sarajevu u 71. godini.

Ljudi iz javnog sveta, kao i njegove kolege muzičari ne mogu da sakriju bol pa se javno oglašavaju od momenta kad se saznalo za ovu tužnu vest. Jedna od takvih je i Šemsa Suljaković.

Pevačica se oglasila na svom fejsbuk profilu gde je otvoreno pisala o tome koliko joj je teško

Šemsa ne može da sakrije bol

Šemsa Suljaković i Halid Bešlić poziraju
Foto: Printscreen

"Ne mogu da verujem da je otišao moj dragi prijatelj i kolega, naš voljeni pevač Halid. Srce mi je teško, a duša boli... Otišao je čovek pun dobrote i topline. Njegove pesme i osmeh će ostati zauvek u našim srcima. Počivaj u miru, dragi Halide", potresno se obratila Šemsa.

Bogatstvo Halida Bešlića procenjeno na 13 miliova evra

Halid Bešlić iza sebe je ostavio muziku po kojoj ćemo ga zauvek pamtiti, ali i zavidnu karijeru koja mu je donela milionsko bogatstvo.

Foto: Kurir / Dragana Udovičić, Pritnsceen /instagram, Dragana Udovicic/News1

Njegova nepokretna imovina procenjena je na čak 13 miliona evra, a Bešlić je tvrdio da je u biznis ušao na nagovor prijatelja. Ipak, ako se gleda imovinska karta, bio je vrlo uspešan.

