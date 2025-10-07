Pevačka legenda Halid Bešlić, preminuo je danas, 7. oktobra, posle kratke i teške bolesti u 71. godini.

Halidovu porodicu je zadesila velika tragedija, s obzirom na to da je u istom trenutku i njegova supruga Sejda bila hospitalizovana zbog kancera.

Osmah Hadžić otkrio šta je sa Sejdom

- Ona nije više u bolnici, ali je ovo prerano. Nisam se čuo sa njom, trenutno nisam u Sarajevu - rekao je Osman Hadžić i dodao:

- Tuga jedna velika, šta da kažem - dodao je pevač.

Umro u bolnici

Halid Bešlić je već neko vreme boravio na KCUS-u zbog zdravstvenih problema s kojima se nije uspeo izboriti.

Podsećamo, Halid Bešlić je osetio zdravstvene probleme tokom koncerta u Banja Luci, nakon čega je hospitalizovan.

Tokom prošlog meseca je prebačen na Odeljenje onkologije.

Nekoliko sedmica pre smrti objavljena je njegova pesma posvećena supruzi Sejdi, koju je često spominjao kao svoj oslonac u karijeri.

