Cela estrada u suzama je zbog vesti o smrti bosanskohercegovačkog kolege, legende narodne muzike, Halida Bešlića.

On je preminuo u 72. godini u Sarajevu nakon duže borbe sa opakom bolešču.

Brojna velika imena sa javne scene javno su se oglasila i oprostila od svog prijaqtelja i saradnika, a među njima je i pevačica Milena Plavšić.

- Mnogo tužna vest! Nema više velikog Halida Bešlića, jednog od najboljih i najvoljenijih pevača narodne muzike. Počivaj u miru, dragi naš dobri Halide i neka ti je večna slava. Tvojoj supruzi, sinu i celoj porodici upućujem svoje najiskrenije saučešće - napisala je ona na svom Instagram profilu.

Poslednja fotografija Halida Bešlića

Halidova smrt duboko je dirnula čitavo estradno nebo, kao i brojne poznate i uticajne ličnosti sa kojima se družio.

On je nedugo pred smrt razgovarao sa fubalerom Emirom Spahićem, sa kojim je bio u dobrim odnosima.

On je u jednom momentu napravio snimak ekrana tokom video-poziva sa Halidom, te je tako njegova poslednja fotografija ostala zabeležena i sačuvana u njegovom mobilnom telefonu.

Halid Bešlić poslednja fotografija
Halid Bešlić poslednja fotografija Foto: Printscreen Facebook

Upravo uz ovu fotografiju on se oprostio os Bešlića, te napisao:

- Bili smo se dogovorili da ti častiš ručkom kad se vratimo sa Kipra, brate. Nisam ni slutio da će mi ovo biti posljednji tvoj poljubac. Da ti Alah dragi podari širok dženet, a porodici sabur.

Kurir.rs

