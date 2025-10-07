Legendarni pevač narodne muzike, Halid Bešlić, umro je danas u 71. godini života, a iza sebe je ostavio suprugu Sejdu i sina Dina Bešlića.

Dino se sada oglasio za medije i samo kratko rekao:

- Dobro smo svi. Tako je, kako je - rekao je kratko Dino, sin Halida Bešlića.

Podsetimo, Halid Bešlić je svoj privatan život držao daleko od očiju javnosti, međutim, poznato je da je njegov naslednik imao saobraćajnu nezgodu u Sarajevu u maju 2017. godine u kojoj su tada bile povređene tri osobe, uključujući i njega.

Halidu udes promenio pogled na život

Inače, Halid Bešlić imao je saobraćajnu nezgodu 2009. godine, kada je izgubio oko.

- Nakon nesreće ja sam sebi produžio život. Od tada živim urednije, razmišljam... živeo sam 300 na sat! Prestao sam i da pijem! Neko popije tri piva i veće pijan, meni je bilo potrebno 30 piva da se napijem. Toga više nema! Uvek sam cenio život - rekao je pevač jednom prilikom.

- Nisam ja izazvao neku užasnu saobraćajku, bukvalno sam stao na kočnicu i kako sam zakočio spustio sam se u kanal koji je pored, taj kanal mi je došao glave. Vozio sam 40 na sat. Eto, mogao sam iz takve situacije da nastradam. Sve se desilo ujutru, rano, oko pola 5. Bio sam malo umoran, sećam se da mi je cigareta bila u ustima i to je bila i zadnja koju sam zapalio, udario sam glavom i to je bilo to. Sve je to sudbina. Meni je bitno da je znam šta je istina i ne zanima me šta ko kaže. Nisam napravio nekom drugom problem jer ne znam kako bi se sa tim izborio. Od tada ne vozim… tako sam odlučio. Voze me prijatelji, a što se tiče vožnje ja sam sa tim završio - rekao je on za medije tada.

Njegova izjava rasplakala region

Početkom godine društvenim mrežama proširila se dirljiva izjava Halida Bešlića. Pevač je tokom života živio skromno, bez skandala, a mnogi su ga nazivali "čovekom iz naroda".

"Mogu ja voziti besni automobil, snimati milionske spotove, ali zašto bih to radio dok moj sused nema za hleb? Meni je zadovoljstvo nahraniti njega, otići u javnu kuhinju, dati svoj doprinos, nahraniti danas 100 gladnih usta ili u dečijem domu donirati novac. Volio bih kada odem da me pamte kao dobrog čoveka, a ne kao dobrog pevača", rekao je jednom prilikom Halid.

