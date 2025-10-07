Legendarni pevač Halid Bešlić poslednjih godina je živeo sa narušenim zdravstvenim stanjem, a danas, 7. oktobra, preminuo je posle teške borbe u Sarajevu u 72. godini.

Ljudi iz javnog sveta, kao i njegove kolege muzičari ne mogu da sakriju bol pa se javno oglašavaju od momenta kad se saznalo za ovu tužnu vest. Jedna od njih je i pevačica Sanja Đorđević.

Umro Halid Bešlić Foto: Kurir / Dragana Udovičić, Pritnsceen /instagram, Dragana Udovicic/News1

- Halida sam upoznala kada sam imala 19 godina. Koliko poznajem svog supruga, poznavala sam i njega jer su oni još od tada bili prijatelji. Jako sam tužna, plačem ceo dan. Danas smo evocirali uspomene na njega. Bio je najmilosrdnija i najdarežljivija osoba. Danas plače cela bivša Jugoslavija, a pogotovo naše Sarajevo. Svi su ga voleli - izjavila je ona za Kurir.

Izjava Halidovog sina, Dina Bešlića, nakon očeve smrti

Legendarni pevač narodne muzike, Halid Bešlić, iza sebe je ostavio suprugu Sejdu i sina Dina Bešlića.

Dino se sada oglasio za medije i samo kratko rekao:

- Dobro smo svi. Tako je, kako je - rekao je kratko Dino, sin Halida Bešlića.

Inaće, Halid je za života mukotrpnim radom stekao bogatstvo koje se procenjuje na 13 miliona evra.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsOGLASILA SE ZEMLJAKINJA HALIDA BEŠLIĆA Svi zavijeni u crno zog smrti legendarnog pevača, pomenula i njegovu porodicu
milena.jpg
StarsEVO ŠTA SE DESILO SA ŽENOM HALIDA BEŠLIĆA! Bili soba do sobe u bolnici, a sada isplivale najnovije informacije
x01 News1 Dragana Udovicic copy.jpg
Stars"NEDOSTAJE SVE OD 1985. GODINE" Zdravko Čolić oprostio se potresnim rečima od Halida Bešlića
ćola.jpg
Stars"NE MOGU DA VERUJEM DA JE OTIŠAO" Šemsa Suljaković slomljena nakon Halidove smrti: Srce mi je teško, duša boli...
semsa.jpg
StarsPOSLEDNJA FOTOGRAFIJA HALIDA BEŠLIĆA NASTALA NA ONKOLOGIJI Razgovarao sa poznatim fudbalerom: Nisam ni slutio da će ovo biti tvoj posljednji poljubac (FOTO)
halid_08052018_00045.jpg
Stars"NEIZRECIVA TUGA PREKO CELOG BALKANA" Miligram tuguje zbog smrti Halida Bešlića: Njegov glas je brisao razlike između ljudi
Miligram pati zbog smrti Halida Bešlića

 Preminuo Halid Bešlić:

Preminuo Halid Bešlić Izvor: Kurir