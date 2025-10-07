Legendarni pevač Halid Bešlić poslednjih godina je živeo sa narušenim zdravstvenim stanjem, a danas, 7. oktobra, preminuo je posle teške borbe u Sarajevu u 72. godini.

Ljudi iz javnog sveta, kao i njegove kolege muzičari ne mogu da sakriju bol pa se javno oglašavaju od momenta kad se saznalo za ovu tužnu vest. Jedna od njih je i pevačica Sanja Đorđević.

- Halida sam upoznala kada sam imala 19 godina. Koliko poznajem svog supruga, poznavala sam i njega jer su oni još od tada bili prijatelji. Jako sam tužna, plačem ceo dan. Danas smo evocirali uspomene na njega. Bio je najmilosrdnija i najdarežljivija osoba. Danas plače cela bivša Jugoslavija, a pogotovo naše Sarajevo. Svi su ga voleli - izjavila je ona za Kurir.

Izjava Halidovog sina, Dina Bešlića, nakon očeve smrti

Legendarni pevač narodne muzike, Halid Bešlić, iza sebe je ostavio suprugu Sejdu i sina Dina Bešlića.

Dino se sada oglasio za medije i samo kratko rekao:

- Dobro smo svi. Tako je, kako je - rekao je kratko Dino, sin Halida Bešlića.

Inaće, Halid je za života mukotrpnim radom stekao bogatstvo koje se procenjuje na 13 miliona evra.

