Cela estrada zavijena je u crno zbog smrti legendarnog bosanskohercegovačkog pevača Halida Bešlića.

Pevačica Lepa Brena oprostila se od kolege Halida Bešlića emotivnom porukom.

Ona je na Instagram profilu okačila nekoliko fotografija na kojima je sa pevačem iz vremena kada su zajedno nastupali.

Brena je napisala i stih, a porodici je izjavila iskreno saučešće.

- Sa velikom tugom opraštamo se od Halida Bešlića. Umetnika čije su pesme bile deo naših života. Njegov glas i njegova ljudskost ostaće zauvek u sećanju. U ime moje porodice izdražavam saučešnje njegovoj porodici i najbližima - stajalo je u objavi Lepe Brene.

Poslednja ftografija Halida Bešlića

Halidova smrt duboko je dirnula čitavo estradno nebo, kao i brojne poznate i uticajne ličnosti sa kojima se družio.

On je nedugo pred smrt razgovarao sa fubalerom Emirom Spahićem, sa kojim je bio u dobrim odnosima.

On je u jednom momentu napravio snimak ekrana tokom video-poziva sa Halidom, te je tako njegova poslednja fotografija ostala zabeležena i sačuvana u njegovom mobilnom telefonu.

Upravo uz ovu fotografiju on se oprostio od Bešlića, te napisao:

- Bili smo se dogovorili da ti častiš ručkom kad se vratimo sa Kipra, brate. Nisam ni slutio da će mi ovo biti posljednji tvoj poljubac. Da ti Alah dragi podari širok dženet, a porodici sabur.

