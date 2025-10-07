Slušaj vest

Poznati bosanskohercegovački pevač Halid Bešlić preminuo je u 72. godini u Sarajevu. Legenda narodne muzike je svojevremeno u emisiji "Nedeljom u dva" govorio o ratu u Bosni i Hercegovini. On je dva mesece pre početka sukoba napustio Bosnu, ali se vratio 1994. godine i detaljno opisao kako je izgledao njegov susret sa Sarajevom.

"Ušao sam 1994. godine uz pomoć UNPROFOR-a, tada je već bilo lagano primirje. Danima bih mogao da pričam. Išao sam od aerodroma ka gradu i onda sam gledao kroz prozor. Kada sam video Dobrinju, vidim Hirošimu. To je baš Hirošima. Sve je bilo razvaljeno. To je trajalo još godinu dana, dok se nije 1995. počelo obnavljati."

Sa sobom je poneo novac koji se razdelio za sat vremena.

"Tada sam doneo 100.000 maraka, meni su dali ljudi da delim. Doneo sam i svojih para nešto, ostavio sam to veče da potrošim. Ja sam sedeo i pio piće, za sat vremena su te pare bile podeljene. Rekao sam kumu da mora svako da donese ličnu kartu da se potpiše da je primio novac. Noć je već pala, ljudi su dolazili peške iz raznih delova grada po pare. To je otišlo za sat vremena. Toliko im je trebao novac. U kafani je piće je bilo 10 evra današnjih. Ništa mi nije bilo jasno", rekao je on.

Halid je naveo da se razočarao, najviše zbog ljudi, a da je rat ono što budi najgore u njima.

"Kako da se ne razočaraš. Imaš jednu prelepu zemlju. Željan sam ostao svega, a najviše bosanskih potoka, reka, šuma, planina. Svega onoga što Bosna ima. Ljudi su kvarljiva roba", rekao je oni dodao:

"Rat je sve pokazao sve. Najgore što je nama moglo da se desi to je rat."

"Niko ne priča o ratu unutar Bosne"

"Predratne Bosne nema. Prvo podeljena je, mi to zovemo kuće bez krovova. Ima toga dosta. Sastanemo se svi, sve nacije. Niko ne priča o ratu unutar Bosne. Svi ćute, svi to nose u sebi. Valjda da ne bi neko nekog uvredio. Hoće ljudi, ne da se zaboravi, nego treba ići dalje. Mislim da je to jedino rešenje", rekao je on i objasnio da je cenjen i u Republici Srpskoj:

"Pevam i u Republici Srpskoj. Dobar je prijem. Ne pevam puno, ali ljudi me prihvataju sasvim normalno", i dodao:

"Mene je oduvek brinulo kako je bilo tako lako ljude mobilisati za to. Kako si tako lako mogao mobilisati. Mislim da je ovaj naš prostor ostao dosta neiživljen verski i nacionalno."

