Jelena Batos, bivša učesnica rijalitija "Zadruga", već duže vreme hrabro vodi bitku s teškom bolešću, a iz još jedne u nizu borbe izašla kao pobednik.

Naime, ona se na svom nalogu na Instagramu oglasila posle operacije tumora na glavi. Kako je rekla, trpi ogromne bolove, međutim snagu joj daju voljeni članovi porodice, suprug i deca, zbog kojih želi i mora da bude dobro.

- Živa sam. Majka se vraća kući deci svojoj živa i zdrava ako Bog da. Boli, raspadam se, ali ne dam se. Nije mama rodila pi***. Moje čarape, koje nosim samo na operaciju, su tu. Planiram da ih ovaj put bacim zajedno sa tumorom i bolnicom i sve ostavljam iza sebe - napisala je ona i dodala:

- Naravno da me boli, suze mi same idu od bolova, glava mi otpada, ali ja bol mogu da trpim jer će da me prođe, navikla sam, a i skrenem misli na druge stvari. Mene je samo strah noći, znate i sami prvih 24 sata šta znače. Nadam se da će i noć dobro proći. Toliko me je strah da zaspim da još uvek nisam spavala nakon buđenja u sali danas. Zašto me toliko strah ne znam, ali duša mi spava- napisala je ona protekle noći.

Oglasila se nakon puštanja kući

Oglasila se ponovo danas, kada je puštena na kućni oporavak.

- Nije prošlo 24 sata od operacije, ja sam na nogama, našminkala se i sredila, uspela da sakrijem ošišanu stranu glave i došla kući. Molila sam da me puste jer nisam mogla više da gledam ljude oko sebe bez pola lica, nosa, glave, očiju... Tamo su sve pacijenti koje imaju tumore u glavi. Ja ne mogu da gledam kako neko pati, odmah počnem da plačem i padam u depresiju kada ne mogu pomoći... Ono nije ordinacija nego front - rekla je ona, pa otkrila detalje svog zdravstvenog stanja.

- Boli me užasno, ne želim da lažem i glumim, osećam se kao da me je kamion pregazio, ali kući se osećam mnogo bolje. Dobijem tu neku hrabrost i upornost kada pričam sa svojom decom. Izolovana moram da budem sve vreme i svaki dan kontrole. Doktorka mi kaže: "Ja se nikada ne krstim, ali sad bih se prekrstila, jer tvoju snagu i upornost sam retko viđala ovih 38 godina kao hirurg kancera". Ja vama ne znam da objasnim zašto sam ovoliko jaka, ali verujem da je to zbog količine ljubavi koju imam prema svojoj deci i svom životu. Samo moram da budem pametna i da mirujem jer ako zarastu metali i proteza u vilici pogrešno moram opet na operaciju, a to ne želim nikako. Glavni tumor je izvađen, ali fali 4 zrnca koja su bila u obrazu i ispod oka. Iduće nedelje će me snimati da vide da i sam ih sama uspela ukloniti alternativnom medicinom ili su ne daj bože otišli dalje krvnim sudovima - napisala je ona.

Kurir / Pink

