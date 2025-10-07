Bosanshohercegovački pevač Halid Bešlićpreminuo je danas, 7. oktobra u 72. godini.

Dženaza legendi narodne muzike Halidu Bešliću klanjaće se u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu u ponedeljak, a isti dan će biti ukopan na groblju Bare.

Umro Halid Bešlić Foto: Kurir / Dragana Udovičić, Pritnsceen /instagram, Dragana Udovicic/News1

Isti dan će u 11 sati biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu.

Ko je njegov sin?

Iako se malo zna o njegovoj porodici u fokusu pažnje pre nekoliko godina došao je sin koji je imao saobraćajku.

Sin pevača Halida Bešlića, Dino Bešlić, doživeo je lakšu saobraćajnu nesreću u Sarajevu u maju 2017. godine, u kojoj su učestvovala dva automobila i povređene su tri osobe, uključujući i njega.

Dino Bešlić je zadobio povrede i pušten je na kućno lečenje. Istu sudbinu je doživeo i Dinov otac Halid, kada je u saobraćajnoj nezgodi 2009. godine, pevač, izgubio oko.

"Nakon nesreće ja sam sebi produžio život. Od tada živim urednije, razmišljam... živeo sam 300 na sat! Prestao sam i da pijem! Neko popije tri piva i veće pijan, meni je bilo potrebno 30 piva da se napijem. Toga više nema! Uvek sam cenio život", rekao je pevač jednom prilikom.

Njegov sin Dino i supruga Mahira su dobili blizance Lamiju i Belmina-Kana. Rođenje blizanaca je nazvao najsrećnijim trenutkom u životu, a nakon toga je proredio nastupe kako bi što više vremena proveo s porodicom.

