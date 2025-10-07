Slušaj vest

Legendarni pevač narodne muzike, Halid Bešlić, umro je danas u 72. godini života, a iza sebe je ostavio suprugu Sejdu i sina Dina Bešlića.

Cela estrada, baš kao i nacija vidno je uznemirena zbog pevačeve smrti.

Kurir ekipa našla se na licu mesta tokom snimanja emisije "Zvezde Granda", te smo tada razgovarali sa Darom Bubamarom.

Dari pozlilo

Pevačica je vidno uznemirena sa suzama u očima govorila pred našim kamerama, te je otkrila da joj je pozlilo.

"Strašno, danas sam bila šokirana kada sam čula", počinje Dara, pa nastavlja:

"Pamtiću ga kao jednog divnog i dobrog čoveka, na stranu što je veliki umetnik, nego je stvarno bio raja i stvarno je bio dobar čovek i skroman, normalan, uvek smo se lepo ispričali kada smo se videli", kaže tužna pevačica pa otkriva kakav je njihov odnos bio:

Dari Bubamari teško pala vest o smrti Halida Beslića Izvor: Kurir

"Uvek je bilo kao i sa Šabanom Šaulićem kad mi je govorio da sam slatka i zvrk", tvrdi pa govori koliko se potresla:

"Šokirana sam, jako mi je žao, toliko me je pogodilo bilo danas da sam prvo morala tamo da popijem neku kafu i nešto da se smirim pa da počenem sa snimanjem."

Pogledajte dodatni snimak: