Da je Halid Bešlić, koji je danas preminuo u 72. godini života, bio prijatelj i kolega za primer, svedoči činjenica da njegove pesme izvode muzičari kako na koncertima, nastupima, tako i za svoju dušu.

U prilog tome svedoči video na kojem Bojan Vasković, frontmen grupe Leksington, i Valentino u duetu pevaju Halidov vanvremenski hit „Sevdah da se dogodi“, i to posle koncerta grupe Leksington na kojem je muzičar iz Mostara nedavno bio specijalni gost.

Njih dvojica su zapevali za svoje prijatelje i oduševili sve. Kako neposredno saznajemo, čak je i Bešlić bio ponosan kada je video ovaj snimak.

Zanimljivo upoznavanje

Upravo je Valentino otkrio zanimljiv detalj upoznavanja sa Bojanom, a koji ima veze sa Bešlićem.

– Bojane, hvala ti na prilici. Ja moram da kažem da kad smo se Bojan i ja upoznali, to je bilo spontano. Kupio sam kartu iz Dubrovnika za Beograd, pa smo imali zajedničko sedište, pa smo pevali Halida Bešlića i njegove najveće hitove – otkrio je Valentino.

Činjenica je da hit „Crna ruža“, koju je Bešlić snimio pre tačno 25 godina, u izvođenju Valentina ima skoro dva miliona pregleda samo na Instagramu.

