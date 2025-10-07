Slušaj vest

Da je Halid Bešlić, koji je danas preminuo u 72. godini života, bio prijatelj i kolega za primer, svedoči činjenica da njegove pesme izvode muzičari kako na koncertima, nastupima, tako i za svoju dušu.

U prilog tome svedoči video na kojem Bojan Vasković, frontmen grupe Leksington, i Valentino u duetu pevaju Halidov vanvremenski hit „Sevdah da se dogodi“, i to posle koncerta grupe Leksington na kojem je muzičar iz Mostara nedavno bio specijalni gost.

Pevanje Bešlicevih pesama 1  Izvor: Kurir

Njih dvojica su zapevali za svoje prijatelje i oduševili sve. Kako neposredno saznajemo, čak je i Bešlić bio ponosan kada je video ovaj snimak.

Pevanje Bešlicevih pesama 2 Izvor: Kurir

Zanimljivo upoznavanje

Upravo je Valentino otkrio zanimljiv detalj upoznavanja sa Bojanom, a koji ima veze sa Bešlićem.

– Bojane, hvala ti na prilici. Ja moram da kažem da kad smo se Bojan i ja upoznali, to je bilo spontano. Kupio sam kartu iz Dubrovnika za Beograd, pa smo imali zajedničko sedište, pa smo pevali Halida Bešlića i njegove najveće hitove – otkrio je Valentino.

Činjenica je da hit „Crna ruža“, koju je Bešlić snimio pre tačno 25 godina, u izvođenju Valentina ima skoro dva miliona pregleda samo na Instagramu.

Ne propustiteStarsDARI BUBAMARI POZLILO ZBOG SMRTI HALIDA BEŠLIĆA! Morala da popije nešto za smirenje: Pevačicine reči kidaju dušu, vidno uznemirena (VIDEO)
dara.jpg
StarsEVO KADA ĆE I GDE BITI SAHRANJEN HALID BEŠLIĆ Poznat termin i komemoracije u čast legendarnog pevača
x01 News1 Dragana Udovicic copy.jpg
Stars"DONEO SAM 100.000 MARAKA, DALI SU MI DA DELIM, SVE JE OTIŠLO ZA SAT VREMENA" Ovako je Halid Bešlić pričao o ratu u BiH: "Ušao sam 1994. uz pomoć UNPROFOR-a..."
ml 5.jpg
StarsLEPA BRENA SLOMLJENA ZBOG SMRTI HALIDA BEŠLIĆA Oprostila se od kolege potresnom porukom
brena halid.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Sneza Djurisic o Halidu Besliću Izvor: Kurir