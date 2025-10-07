Slušaj vest

Javne ličnosti širom bivše Jugoslavije, ali i narod koji nije iz sveta poznatih, potresla je vest o smrti Halida Bešlića.

On je preminuo danas, 7. oktobra u Sarajevu, nakon teške bolesti, a tim povodom za Kurir je govorila njegovaq saradnica i prijateljica Snežana Đurišić.

- Zaista mi je jako žao. Imala sam divnu saradnju sa tim čovekom, bio je divan prijatelj i kolega. Pamtiću ga po divnim pesmama, po džentlmenstvu... Bio je stamen, veliki čovek, lepo vaspitan... Kada sam snimala za njegov album, ako nije bio tu uvek je znao da pošalje cveće, bio je pravi džentlmen.

- Poslednji susret sa njim bio je u Sarajevu, bila sam na nekom gostovanju kada je on došao i rekao: "Došao sam samo da te vidim", onako, u njegovom stilu. Na nebo je otišao još jedan velikan, velika greota. Kada sam saznala da je bio bolestan poslala sam mu poruku, odgovorio je i to je bila naša poslednja komunikacija - rekla je Đurišić i doala:

- ⁠Uvek je govorio kad me vidi “Gde si jaranice”. Pamtiću ga po osmehu, i pesmama.

