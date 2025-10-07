Slušaj vest

Čuveni pevač, Halid Bešlić, umro je danas u 71. godini života posle teške bolesti, a iza sebe je ostavio suprugu Sejdu, sina Dina Bešlića i ogromnu karijeru.

Kurirova ekipa našla se na licu mesta tokom snimajućeg dana emisije "Zvezde Granda" i tom prilikom pričala sa Miligramom.

Mili otkrio šta je Halida mučilo pred smrt

"Ove godine smo uradili pesmu "Sejda" koja je nekako simbol ljubavi prema njegovoj ženi. Sećam se kada me je nazvao da pustimo pesmu malo ranije jer se uplašio za svoju ženu, nije ni sam znao kakva je njegova situacija, a ustvari on je bio taj koji je bio u teškom stanju", priča Mili pa se priseća koliko je Halid bio dobar čovek.

"Ono što je pokazao kroz celu svoju karijeru dao je primer kako se uspešni i veliki umetnici postavljaju prema publici i prema ovom poslu", tvrdi pa se nastavlja

Aleksandar Milić Mili je govorio ispred kamera Kurir televizije o svom velikom prijatelju, pokojnom Halidu Bešliću Izvor: Kurir

"Imao je ogromnu ljubav koju je nekako kroz celu njegovu karijeru prošla preko svih nas i ostavila je trag koji je neizbrisivi, ja sam stvarno ponosan i to mi je bila želja da sa njim uradim nešto i jako mi je žao povodom ovoga", Miligram je za kraj rekao rečenicu za pamćenje

"Praznina koja je ostala tim njegovim fizičkim odlaskom biće popunjena onim što je uradio u svom životu i to će još dugo da traje".

Pogledajte dodatni snimak: