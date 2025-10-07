Slušaj vest

Halid Bešlić je preminuo nakon teške bolestu u 72.godini.

Čitav Balkan, poznati, prijatelji i porodica opraštaju se od velikana, a estrada je zavijena u crno.

Tanja Savić oglasila se na svom Instagram profilu uputivši emotivne reči, te se zajedničkom fotografijom oprostila od pevača.

Oglašavanje Tanje Savić

Imala sam tu čast da upoznam ovog čoveka. Bio je topla duša, tako skroman uprkos svim svojim postignućima. Ostavio je neizbrisiv trag u vremenu stare Jugoslavije do dana današnjeg. Dragi Halide, hvala Vam na Vašoj muzici koju će i buduće generacije slušati. Uživali smo u vašim pesmama i Vašem glasu. Hvala Vam na meraku i svakom sevdahu. Duboko saučešće porodici i članovima benda.

Mili otkrio čega se Halid plašio pred smrt

Aleksandar Milić Mili je govorio ispred kamera Kurir televizije o svom velikom prijatelju, pokojnom Halidu Bešliću Izvor: Kurir

"Ove godine smo uradili pesmu "Sejda" koja je nekako simbol ljubavi prema njegovoj ženi. Sećam se kada me je nazvao da pustimo pesmu malo ranije jer se uplašio za svoju ženu, nije ni sam znao kakva je njegova situacija, a ustvari on je bio taj koji je bio u teškom stanju", pričao je Mili.

