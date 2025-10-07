Slušaj vest

Ministar za ljudska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić, uputio je inicijativu predsedavajućoj Veća ministara Borjani Krišto da se zbog smrti legendarnog pevača Halida Bešlića proglasi dan žalosti u celoj državi.

- Umirali su i odlazili veliki ljudi, Bosanci i Hercegovci, ali ničija smrt nije ovako potresla regiju kao odlazak Halida Bešlića. Žalimo ga svi, i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, i ostali... - naveo je Hurtić.

Kako je dodao, Bešlić je bio poseban čovek "koji nas je sve zajedno uveseljavao, ujedinjavao i bio iskreni prijatelj svima, bez obzira na veru, naciju i poreklo".

- Zato je Halid Bešlić zaslužio i zadužio nas da mu se država Bosna i Hercegovina makar na simboličan način oduži. Na dan Halidove dženaze zastava treba biti spuštena na pola koplja - poručio je Hurtić.

Poznato vreme i mesto sahrane Halida Bešlića

Komemoracija i sahrana legendarnog pevača Halida Bešlića biće održana u ponedeljak, 13. oktobra u Sarajevu.

U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija. Sahrana će biti u 15 sati na gradskom groblju Bare.

Kurir.rs/DnevniAvaz

