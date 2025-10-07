Slušaj vest

Pre svih velikih hitova, pre pesama "Eh, kad bi ti", "I zanesen tom lepotom", pre "Prvog poljupca", Halid Bešlić (1953–2025) pevao je "Neću, neću dijamante".

– Tom pesmom Halid Bešlić postao je pripadnik "folk new wave" pravca – rekao je za Jutarnji list sociolog iz Doboja, Davor Vidaković, koji je o toj temi pisao u knjizi Samoupravljači između čekića i srpa, a najpoznatiji je kao autor opsežne monografije o Silvani Armenulić, divi kafanskog folka.

Godine 1984, Halid je izdao album Dijamanti, nazvan po glavnoj pesmi "Neću dijamante".

– Tim albumom Halid se uspešno priključio talasu "folk new wave-a", na kojem je ostao do kraja osamdesetih, balansirajući između tada popularnog pop-roka i sve jačeg talasa novokomponovanog folka – od Fadila Toskića do Esada Plavog. Prelomni trenutak u karijeri i prelazak iz stigmatizovanog u mejnstrim desio se s pesmom "Prvi poljubac", koja je imala izražen pop prizvuk – rekao je Vidaković, koji se od Halida oprostio na Fejsbuku rečima: „Putuj, dijamante“.

Brutalni 9/8 ritam, pretočen u novokomponovanu pesmu, uz karakteristično komično-patetičan tekst, svojstven narodnjacima, pretvorili su "Neću dijamante" u hit.

Nastala usred noći

Davor Vidaković ističe da je pesmu "Neću dijamante" napisao Nazif Gljiva, pod utiskom jednomesečne turneje u Makedoniji. Zato pesma ima neobičan 9/8 ritam.

– Nazif je bio Halidov kompozitor i producent, a pesma je nastala usred noći 1982. godine. Probudio se, nije mogao da zaspi. Pogledao je suprugu i sinove kako spavaju, uzeo svesku svoje dece i počeo da piše: "Da kraj mene vile stoje, suho zlato da mi broje...". Tada je živeo u jednosobnom stanu na Koševu, sa ženom i decom. Stan je nasledio od oca, koji je radio kao domar u jednoj školi. Nazif je dve godine nudio pesmu raznim pevačima dok je Halid konačno nije prihvatio. Kasnije je od tantijema za tu pesmu kupio dva ili tri stana u Sarajevu. Sve mi je to lično ispričao – rekao je Vidaković i dodao:

– Zamislite onda koliko je Halid zaradio od "Dijamanata"?

Halidovo sećanje

Mediji su svojevremeno preneli i Halidovo sećanje na nastanak pesme. On je tvrdio da je "Neću, neću dijamante" u početku zvučala kao sevdalinka, što mu se nije svidelo, pa se Nazif Gljiva čak malo naljutio.

– Predložio sam mu drugi ritam za tu pesmu. Kada smo probali s tim ritmom, Gljiva je bio oduševljen. Gledao je u mene, nije mogao da veruje – rekao je Halid.

Drugim rečima, elementi folklora juga Balkana, Srbije i Makedonije bili su Halidova ideja.

Snimali za Jugoton

Prema rečima tadašnjeg urednika Jugotona za narodnu i zabavnu muziku, Dušana Šarca, slični ritmovi bili su uobičajeni među folk pevačima u vreme kada se snimao taj album. Tek kasnije je Halid počeo da peva pesme sa poluzabavnim tonom.

– Svi bosanski pevači koji su nešto vredeli, snimali su za Jugoton, a ne za Diskoton. Jugoton je imao predstavništva u svim republikama – podseća Šarac, koji je odobrio snimanje albuma Dijamanti.

Iako poznat kao kompozitor dalmatinske šansone, Šarac je pod pseudonimom jednom pisao i za narodnjake.

– Pisao sam pesmu za Radoslava Rodića Rokija i bilo je lepo raditi taj posao. Narodnjaci su se odlično prodavali i u Hrvatskoj. Uvek smo tražili povratne informacije iz prodavnica. Na primer, u zagrebačkoj Nami na Trgu, neko bi kupio telefon, brašno, šporet, a na muzičkom štandu – 10 zabavnih i 20 narodnih kaseta. Govorilo se da je neki pevač prodao "samo" 30.000 ploča, što je bilo malo, jer su se tada ploče prodavale po 500 ili 600 komada dnevno. Brena je prodala preko milion primeraka, a Danijel Popović 840.000 sa svojom "Đuli" – priseća se Šarac.

Najbolji među narodnjacima?

Na pitanje ko je, po njemu, bio najbolji pevač novokomponovane narodne muzike, Šarac odgovara:

– Kaubojsko ime, a konjsko prezime – rekao je za njega Toma Zdravković. Bio je to Šerif Konjević, koji je, bar po mom mišljenju, imao najveće vokalne kvalitete. Modulirao je u daleke tonalitete i vraćao se nazad, precizno prateći orkestar. Šaban Šaulić se nije usuđivao da izađe na binu posle njega... Sve to znam jer smo u to vreme nove pevače tražili po kafanama – zaključuje Šarac.

