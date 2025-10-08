"SVAKA PESMA JE PODSEĆA NA SAŠU" Suzana Jovanović nije smogla snage da ode na veselje kod Viki Miljković: Još je u velikoj žalosti!
Pevačica Viki Miljković i njen suprug Taške napravili su gala slavlje povodom 18. rođendana sina Andreja, i tom prilikom okupili brojna imena sa domaće javne scene.
Viki je dugogidšnja prijateljica bila pokojnom Saši Popoviću i njegovoj porodici, te je tako na slavlje pozvala sada njegovu udovicu Suzanu Jovanović.
Kako se navodi, Suzana je poziv od Viki primila sa puno emocija, ali nije smogla snage da se pojavi na ovom veselju.
- Suzana je i dalje u velikoj žalosti. Iako se trudi da bude jaka, bol ne prolazi. Znala je da bi je atmosfera na proslavi, gde je svuda muzika i veselje, samo dodatno slomila. Saša je bio deo svakog njenog trenutka, pogotovo kad su u pitanju kolege i prijatelji. Sve to bi joj sada bilo previše teško - otkriva izvor blizak pevačici.
"Svaka pesma je podseća na Sašu"
Suzana, kako dodaje sagovornik, provodi dane u tišini, okružena porodicom i uspomenama na supruga.
- Svesna je da će jednog dana morati da se vrati i među ljude i na scenu, ali za to još nije spremna. Svaka pesma, svaka nota podseća je na Sašu. I zato se povukla, jer joj treba vreme da zaleči sve rane koje su još uvek sveže - dodaje izvor.
