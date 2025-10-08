Slušaj vest

Pevačica Viki Miljković i njen suprug Taške napravili su gala slavlje povodom 18. rođendana sina Andreja, i tom prilikom okupili brojna imena sa domaće javne scene.

Viki je dugogidšnja prijateljica bila pokojnom Saši Popoviću i njegovoj porodici, te je tako na slavlje pozvala sada njegovu udovicu Suzanu Jovanović.

Suzana Jovanović ne može da preboli smrt Saše Popovića Foto: Printscreen

Kako se navodi, Suzana je poziv od Viki primila sa puno emocija, ali nije smogla snage da se pojavi na ovom veselju.

- Suzana je i dalje u velikoj žalosti. Iako se trudi da bude jaka, bol ne prolazi. Znala je da bi je atmosfera na proslavi, gde je svuda muzika i veselje, samo dodatno slomila. Saša je bio deo svakog njenog trenutka, pogotovo kad su u pitanju kolege i prijatelji. Sve to bi joj sada bilo previše teško - otkriva izvor blizak pevačici.

Andrej, sin muzičke zvezde Viki Miljković i čuvenog muzičara Dragana Taškovića Tašketa, danas proslavlja svoje punoletstvo u prestoničkom hotelu St. Regis. Na svečanu proslavu stigao je u „poršeu“, koji je po njega poslao upravo hotel u kojem se održava slavlje. Foto: Damir Dervišagić

"Svaka pesma je podseća na Sašu"

Suzana, kako dodaje sagovornik, provodi dane u tišini, okružena porodicom i uspomenama na supruga.

- Svesna je da će jednog dana morati da se vrati i među ljude i na scenu, ali za to još nije spremna. Svaka pesma, svaka nota podseća je na Sašu. I zato se povukla, jer joj treba vreme da zaleči sve rane koje su još uvek sveže - dodaje izvor.

kurir.rs/Informer

