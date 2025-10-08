Slušaj vest

Halid Muslimović je teško podneo smrt Halida Bešlića.

- Kako sam ga poznavao? Ima tu mnogo toga da se priča. On je bio gromada ljudska, veliki prijatelj, majstor svog zanata. Pamtiću ga po mnogo čemu, bilo je tu na stotine saradnji, zajedničkih koncerata. Pre sedam dana smo pričali preko video poziva, smejali smo se do besvesti. Bešlić je imao upečatljiv osmeh, zezali smo se da se vidimo 15. novembra na koncertu, obećao mi je to, da ćemo se družiti tad, ali stanje njegovo nije bilo kako treba - rekao je Halid Muslimović.

- Ulivao je meni nadu da ćemo se videti uživo, ali sam se pre nekoliko dana čuo sa njegovim sinom Dinom, koji mi je rekao istinu da je kritično. Njegova supruga je u bolnici, al' ne znam detalje o njoj, neću pričati o tome - dodao je Muslimović.

- Nisam očekivao da će se ovo desiti danas, stvarno sam pogođen. Ostaće od njega kapitalna estradna priča. Bio je veliki - rekao je na kraju Halid Muslimović.

"Kako ću biti, ležim na onkologiji"

Bosanac se prisetio Halidovih poslednjih reči iz razgovora sa njim:

- Mi smo se čuli pre dvadesetak dana, rekao sam mu da ga neću zvati jer je dobro. Kad sam pitao kako si: "Kako ću biti, ležim na onkologiji". On je delovao kao da nije bolestan, bar kada sam ga ja čuo. "Rekao mi je biće super, imam jarane, kancer na jetri..." Šalili smo se. Rekao mi je: "Čim prođe ovo, da sednemo malo"... Međutim, nije se mogao iskobeljati... - pričao je Bosanac dodao: "Život je takav, dijagnoza je grozna i nažalost se nije mogao izboriti".