Estradni menadžer Gane Pecikoza ispričao je detalje o prijateljstvu i saradnji sa čuvenim Halidom Bešlićem, koji je juče izgubio životnu bitku.

On se prisetio Halidovog poslednjeg nastupa, koji je bio pre tri meseca.

- Nikada se nije žalio, baš u Zenici smo se zezali... I ta zajednička svirka sa Bajagom je bila pre tri meseca, bio je super. Bio mi je šok kada sam čuo da može biti najgore. Verovao sam da će se izvući. Izgubio sam velikog prijatelja. Malo je ljudi koji su ga upoznali, da nešto loše pričaju. Vrhunski čovek i vrhunski pevač - pričao je Pecikoza.

Foto: Stefan Jokić

- Voleo je da se šali i na svoj i na tuđi račun. Otišao je veliki... To je pevač, posle Kemala Montena, koji će mi najviše faliti u životu. Bio je najveći gospodin na estradi - poručio je menadžer.

"Jarane, imam kancer na jetri"

Inače, Dragan Stojković Bosanac u emisiji posvećenu Halidu Bešliću koja se emotivala na "Blic televiziji" prisetio se njihovog poslednjeg susreta i otkrio kako se pevač borio.