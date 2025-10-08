"PRE TRI MESECA SMO NASTUPALI..." Menadžer progovorio o Halidu Bešliću: Ništa nije slutilo na najgore...
Estradni menadžer Gane Pecikoza ispričao je detalje o prijateljstvu i saradnji sa čuvenim Halidom Bešlićem, koji je juče izgubio životnu bitku.
On se prisetio Halidovog poslednjeg nastupa, koji je bio pre tri meseca.
- Nikada se nije žalio, baš u Zenici smo se zezali... I ta zajednička svirka sa Bajagom je bila pre tri meseca, bio je super. Bio mi je šok kada sam čuo da može biti najgore. Verovao sam da će se izvući. Izgubio sam velikog prijatelja. Malo je ljudi koji su ga upoznali, da nešto loše pričaju. Vrhunski čovek i vrhunski pevač - pričao je Pecikoza.
- Voleo je da se šali i na svoj i na tuđi račun. Otišao je veliki... To je pevač, posle Kemala Montena, koji će mi najviše faliti u životu. Bio je najveći gospodin na estradi - poručio je menadžer.
"Jarane, imam kancer na jetri"
Inače, Dragan Stojković Bosanac u emisiji posvećenu Halidu Bešliću koja se emotivala na "Blic televiziji" prisetio se njihovog poslednjeg susreta i otkrio kako se pevač borio.
"Mi smo se čuli pre dvadesetak dana, rekao sam mu da ga neću zvati jer je dobro. Kad sam pitao kako si: "Kako ću biti, ležim na onkologiji". On je delovao kao da nije bolestan, bar kada sam ga ja čuo. "Rekao mi je biće super, imam jarane, kancer na jetri..." Šalili smo se. Rekao mi je: "Čim prođe ovo, da sednemo malo"... Međutim, nije se mogao iskobeljati...", pričao je on i dodao: