Javno govorio o porocima

- Istina je da je iza mene teška životna borba iz koje sam, uz Božju pomoć, izašao kao pobednik. Bio sam mlad i prilično razočaran u svemu što nam se dešavalo. Sve se vrtelo oko novca. Iako je moj album „Ljubavi“ poneo zvanje najprodavanijeg izdanja te godine, medijski sam bio potpuno zapostavljen. Nisam želeo da plaćam „prostor“ u pojedinim medijima, da budem deo jeftinih priča i da se laktam s likovima koji nemaju veze sa životom, a kamoli s muzikom, pa sam odlučio da se povučem. Nažalost, situacija se u međuvremenu nije mnogo promenila, ali ja više ne želim da čekam. Svojom muzikom pokušaću da pošaljem jednu drugačiju poruku, koja neće biti samo prazna forma, kao što to mnogi danas rade, već će iza sebe nositi suštinu, a to je ljubav. Nije sramota pasti, sramota je ne ustati. Sva suština je upravo u tih sedam reči - izjavio je Glišić u jednom od intervjua, podsećajući na svoju snagu i odlučnost da prevaziđe izazove.