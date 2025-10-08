IMAO JE PROBLEM SA DROGOM: Pevač potpuno nestao sa javne scene, ali nije odustao od muzike - danas ne liči na sebe (FOTO)
Pevač Dado Glišić, nekada poznat po hitovima i harizmi, objavio je na Instagramu fotografiju koja je izazvala lavinu komentara. Njegov novi izgled, značajno mršaviji nego ranije, zabrinuo je njegove pratioce. Na fotografiji objavljenoj na Instagramu, Dado je u majici koja dodatno ističe njegovu mršavost.
Komentari na društvenim mrežama su podeljeni, ali mnogi izražavaju zabrinutost.
- Moj omiljeni pevač! Žao mi je što je toliko izgubio. Voleo bih da se vratiš na staru. To vam baš i ne odgovara - napisao je jedan od pratilaca.
Javno govorio o porocima
Inače, Dado je ranije otvoreno govorio o svojoj borbi sa zavisnošću.
- Istina je da je iza mene teška životna borba iz koje sam, uz Božju pomoć, izašao kao pobednik. Bio sam mlad i prilično razočaran u svemu što nam se dešavalo. Sve se vrtelo oko novca. Iako je moj album „Ljubavi“ poneo zvanje najprodavanijeg izdanja te godine, medijski sam bio potpuno zapostavljen. Nisam želeo da plaćam „prostor“ u pojedinim medijima, da budem deo jeftinih priča i da se laktam s likovima koji nemaju veze sa životom, a kamoli s muzikom, pa sam odlučio da se povučem. Nažalost, situacija se u međuvremenu nije mnogo promenila, ali ja više ne želim da čekam. Svojom muzikom pokušaću da pošaljem jednu drugačiju poruku, koja neće biti samo prazna forma, kao što to mnogi danas rade, već će iza sebe nositi suštinu, a to je ljubav. Nije sramota pasti, sramota je ne ustati. Sva suština je upravo u tih sedam reči - izjavio je Glišić u jednom od intervjua, podsećajući na svoju snagu i odlučnost da prevaziđe izazove.