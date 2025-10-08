Slušaj vest

Bosanskohercegovački pevač Halid Bešlić preminuo je posle teške bolesti u Sarajevu u 71. godini.

Halid je rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca, a živeo je u Sarajevu, gradu u kojem je i preminuo na Univerzitetskoj klinici, gde je proveo svoj eposlednje dane, a svima će ostati u srcu muzika legendarnog pevača i njegove nezaboravne pesme.

Jedna od njih je i čuvena "Miljacka", koju je komponovao Željko Joksimović, a inspiracuju za nju je tekstopisac Fahrudin Pecikoza pronašao je u istoriji Sarajeva.

Poznati bosanski hitmejker otkrio je za medije kako je nastao ovaj veliki hit, bez kog se teško može zamisliti svadba, rođendan ili bilo koja proslava širom regiona.

"Glavni `krivac` za pesmu `Miljacka` je rahmetli hadžija Fudo (Fuad Šehbajraktarević). Naime, u vakufnami Begove džamije piše da imam ne može biti sa leve strane Miljacke…

Zbog toga sam često zadirkivao prijatelje sa leve strane, među kojima je bio i Dino Merlin, da su loši ljudi i da ne mogu biti imami Begove džamije. Onda mi je jednom prilikom hadžija Fudo objasnio da u 16. veku, kada je napravljena Begova džamija, korito Miljacke nije bilo regulisano i reka je svake godine nadolazila i odnosila mostove…

Tada se nije moglo preći sa leve na desnu stranu, pa su u vakufnami, da džamija ne bi ostala bez imama, napisali da on može biti samo sa desne strane. Ta priča je trajala nekoliko sati i hadžija mi je rekao da su zbog odnetih mostova pucale i ljubavi - momak nije mogao do devojke po dva-tri meseca. Znači, ti mostovi su osim tehničkih pravili i ljubavne probleme. Iz te priče sam dobio inspiraciju", priseća se Pecikoza.

Dalje kaže da je, kada je Halid čuo stih „… ko bi rek’o čuda da se dese, pa Miljacka mostove odnese, da ne mogu tebi doć’, da ne mogu ulicom ti proć…“, pesmu odmah kaparisao.

Sejda teško podnela Halidovu smrt

Kako smo saznali, Sejda Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je, kako saznajemo, prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj". Njene reči kidaju srce i dušu.

Sejda i Halid su decenijama živeli u skladnom braku punom poštovanja i ljubavi.

