HALIDU BEŠLIĆU POSLE OVOG TRENUTKA NIŠTA NIJE BILO ISTO: Događaj zbog kojeg je manje nastupao
Pevač Halid Bešlić, koji je preminuo u Sarajevu u 72. godini posle teške bolesti, 2014. godine postao je deda kada je njegov sin Dino dobio blizance Lamiju i Belmina-Kana.
Rođenje unuka Halid je nazvao najsrećnijim trenutkom u životu, a nakon toga je proredio nastupe kako bi što više vremena proveo s porodicom. Pevač je izabrao miran porodični život umesto reflektora, ističući da je porodica najveće bogatstvo i jedini istinski uspeh.
U srcima najmilijih, Halid će zauvek ostati upamćen kao brižan suprug, posvećen otac i nežan deda, koji je i pored slave i bogatstva uvek znao da su ljubav, toplina doma i iskrena emocija važniji od svega.
Podsetimo, Halid Bešlić umro je u 72. godini nakon borbe s teškom bolešću.
Halid Bešlić preminuo je od kancera bešike, a imao je dugogodišnje zdravstvene probleme, uključujući dijabetes, probleme sa jetrom i bubrezima koji su zahtevali aparate za podršku, kao i posledice teške saobraćajne nesreće iz 2009. godine u kojoj je izgubio oko i povredio pluća.
kurir.rs/informer