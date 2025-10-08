Slušaj vest

Pevač Halid Bešlić, koji je preminuo u Sarajevu u 72. godini posle teške bolesti, 2014. godine postao je deda kada je njegov sin Dino dobio blizance Lamiju i Belmina-Kana.

Rođenje unuka Halid je nazvao najsrećnijim trenutkom u životu, a nakon toga je proredio nastupe kako bi što više vremena proveo s porodicom. Pevač je izabrao miran porodični život umesto reflektora, ističući da je porodica najveće bogatstvo i jedini istinski uspeh.

Umro Halid Bešlić Foto: Kurir / Dragana Udovičić, Pritnsceen /instagram, Dragana Udovicic/News1

U srcima najmilijih, Halid će zauvek ostati upamćen kao brižan suprug, posvećen otac i nežan deda, koji je i pored slave i bogatstva uvek znao da su ljubav, toplina doma i iskrena emocija važniji od svega.

Podsetimo, Halid Bešlić umro je u 72. godini nakon borbe s teškom bolešću.

Halid Bešlić preminuo je od kancera bešike, a imao je dugogodišnje zdravstvene probleme, uključujući dijabetes, probleme sa jetrom i bubrezima koji su zahtevali aparate za podršku, kao i posledice teške saobraćajne nesreće iz 2009. godine u kojoj je izgubio oko i povredio pluća.

kurir.rs/informer

Ne propustiteStarsOVU PESMU DVE GODINE NIKO NIJE HTEO, A ONDA JU JE OTPEVAO HALID BEŠLIĆ! Autor stihova kupio tri stana... Isplivali detalji
x News1 Dragana Udovicic copy.jpg
StarsDOKTORI 4 DRŽAVE POKUŠALI SU DA MU SPASU OKO: Preživeo je stravičnu nesreću u kojoj je izgubio vid, svaki dan je prolazio pored tog mesta
ml 5.jpg
StarsOVO JE BILA ZADNJA ŽELJA HALIDA BEŠLIĆA Do poslednjeg daha je razmišljao o njima, samo mu je jedna stvar bila bitna
ml 7.jpg
Stars"ETO MENE BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Ovako je reagovala supruga Halida Bešlića kada su joj saopštili da je ostala bez voljenog čoveka
Halid Bešlić i njegova supruga Sejda