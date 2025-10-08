Slušaj vest

Pevač Halid Bešlić, koji je preminuo u Sarajevu u 72. godini posle teške bolesti, 2014. godine postao je deda kada je njegov sin Dino dobio blizance Lamiju i Belmina-Kana.

Rođenje unuka Halid je nazvao najsrećnijim trenutkom u životu, a nakon toga je proredio nastupe kako bi što više vremena proveo s porodicom. Pevač je izabrao miran porodični život umesto reflektora, ističući da je porodica najveće bogatstvo i jedini istinski uspeh.

1/5 Vidi galeriju Umro Halid Bešlić Foto: Kurir / Dragana Udovičić, Pritnsceen /instagram, Dragana Udovicic/News1

U srcima najmilijih, Halid će zauvek ostati upamćen kao brižan suprug, posvećen otac i nežan deda, koji je i pored slave i bogatstva uvek znao da su ljubav, toplina doma i iskrena emocija važniji od svega.

Podsetimo, Halid Bešlić umro je u 72. godini nakon borbe s teškom bolešću.

Halid Bešlić preminuo je od kancera bešike, a imao je dugogodišnje zdravstvene probleme, uključujući dijabetes, probleme sa jetrom i bubrezima koji su zahtevali aparate za podršku, kao i posledice teške saobraćajne nesreće iz 2009. godine u kojoj je izgubio oko i povredio pluća.