Pevač Halid Bešlić preminuo je u Kliničkom centru u Sarajevu, a iza sebe je ostavio više od 200 kompozicija, od kojih je većina ozbiljan hit. Halid Bešlić snimio je i pesmu "Romanija" pre 10 godina. Iako se spekulisalo da je samo hteo da otpeva svoje rodno mesto, istina o ovoj numeri je drugačija.

Kako je sam Bešlić jednom prilikom ispričao, iako mnogi pomisle da je zbog porekla, upravo on napisao pesmu, prava istina je ipak drugačija.

- Istina da je moj zavičaj bio inspiracija za pesmu. Pričao sam o svom zavičaju Mirku Šenkovskom Džeronimu, spomenuo mu toponime koji me podsećaju na mladost i na prvu ljubav – rekao je Halid.

Selo gde je rođen Halid Bešlić:

Bešlić je čuvenom makedonskom i hrvatskom kantautoru rekao da bi voleo da ima pesmu o Romaniji, ali da to mora da bude baš dobra pesma.

- Kad, eto ti njega sutradan: ima tekst, ima muziku, ima – pesmu i to kakvu pesmu! Ja je otpevam, vidimo svi, to je to, nema dalje - pričao je pevač.

I kao što to često biva sa velikim hitovima, umetnik je u startu osetio da je ovo sasvim posebna numera i nešto što je jako dugo želeo.

– Odavno želim da imam zavičajnu pesmu, ali do to ne bude nešto jeftino, tipa "selo moje zavičaju mio, gde sam dosad bio!" A "Romanija" je, nije što je moja, stvarno sjajna pesma. Ima i emociju i ritam, ima u njoj i rokenrola i etno note, ima i onog epskog narodnog duha i lirske ljubavne priče – govorio je Halid.