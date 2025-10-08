Slušaj vest

Bosanskohercegovački pevač Halid Bešlić preminuo je posle teške bolesti u Sarajevu u 71. godini.

Halid je rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca, a živeo je u Sarajevu, gradu u kojem je i preminuo na Univerzitetskoj klinici, gde je proveo svoj eposlednje dane.

Čitav Balkan, poznati, prijatelji i porodica opraštaju se od velikana, a estrada je zavijena u crno.

Haris Džinović oglasio se na svom Instagram profilu uputivši emotivne reči, te se fotografijom oprostio od pevača.

"Ne znam ni kako bih ovo zapoceo...Ali znam za sigurno

da je otisla jedna velika ljudska gromada, po svim segmentim velike ljudske dobrote,drugarstva i mnogih lijepih stvari koje su ga krasile...Bio je pjevač koji je obilježio epohu i sa najviše hitova koji će zauvijek ostati upamceni... Tvojom smrću,svi smo jako ožalošćeni kao i cijela svjetska javnost koja te je poznavala...Mirno mi počivaj dragi moj Haldane...

Zauvijek tvoj Haris Dzinovic..." Napisao je pevač na svom profilu.

Podsetimo, Dženaza legendi narodne muzike Halidu Bešliću klanjaće se u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu u ponedeljak 13.oktobra, a isti dan će biti ukopan na groblju Bare.

Isti dan će u 11 sati biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu.