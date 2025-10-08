Slušaj vest

Halid Bešlić je iza sebe ostavio neutešnu suprugu Sejdu i sina Dina koji je na svom Instagram nalogu podelio porodičnu fotografiju i oprostio se od oca.

- Dragi moj tata, voleo bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu - napisao je.

- Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo izneveriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino - napisao je Dino uz zajedničku porodičnu fotografiju.

Dino Bešlić Foto: Printscreen/Instagram

Halid čuvao privatni život daleko od javnosti

Podsetimo, Halid Bešlić je svoj privatan život držao daleko od očiju javnosti, međutim, poznato je da je njegov naslednik imao saobraćajnu nezgodu u Sarajevu u maju 2017. godine u kojoj su tada bile povređene tri osobe, uključujući i njega.

Ko je njegov sin?

Iako se malo zna o njegovoj porodici u fokusu pažnje pre nekoliko godina došao je sin koji je imao saobraćajku.

Dino Bešlić je zadobio povrede i pušten je na kućno lečenje. Istu sudbinu je doživeo i Dinov otac Halid, kada je u saobraćajnoj nezgodi 2009. godine, pevač, izgubio oko.

"Nakon nesreće ja sam sebi produžio život. Od tada živim urednije, razmišljam... živeo sam 300 na sat! Prestao sam i da pijem! Neko popije tri piva i veće pijan, meni je bilo potrebno 30 piva da se napijem. Toga više nema! Uvek sam cenio život", rekao je pevač jednom prilikom.