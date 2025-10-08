KOŠARKAŠ RASPLAKAO CELI SVET ZBOG SMRTI HALIDA BEŠLIĆA! Dirljiva poruka Gorana Dragića kida dušu (FOTO)
Bosanskohercegovački pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 72. godini u Sarajevu posle teške bolesti, a estradna scena Srbije i regiona potresena je njegovim odlaskom. Halidove hitove voleli su svi, a bio je omiljeni pevač i među sportistima.
Naime, slovenački košarkaš Goran Dragić oprostio se od preminule muzičke legende Halida Bešlića emotivnom porukom na Instagramu.
- Počivaj u miru, legendo. Tvoja muzika je dotakla bezbroj života i zauvek će biti upamćena u našim srcima. Moje najdublje saučešće tvojoj porodici u ovom teškom trenutku. Uvek ćeš nam nedostajati. Neka ti je laka zemlja, počivaj u miru.
Sahrana u ponedeljak, 13. oktobra, na groblju "Bare"
Podsećamo, 13. oktobra u 12 časova će ispred Begove džamije u Sarajevu biti klanjanje namaza. Sahrana će se obaviti na gradskom groblju "Bare", u 15 časova. Prethodno će biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu, sa početkom u 11 časova, gde će se okupiti njegovi najbliži, kao i brojne kolege.