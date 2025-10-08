Slušaj vest

Bosanskohercegovački pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 72. godini u Sarajevu posle teške bolesti, a estradna scena Srbije i regiona potresena je njegovim odlaskom. Halidove hitove voleli su svi, a bio je omiljeni pevač i među sportistima.

Naime, slovenački košarkaš Goran Dragić oprostio se od preminule muzičke legende Halida Bešlića emotivnom porukom na Instagramu.

Goran Dragić se oprostio od Halida Bešlića Foto: Printscreen/Instagram







- Počivaj u miru, legendo. Tvoja muzika je dotakla bezbroj života i zauvek će biti upamćena u našim srcima. Moje najdublje saučešće tvojoj porodici u ovom teškom trenutku. Uvek ćeš nam nedostajati. Neka ti je laka zemlja, počivaj u miru.

Sahrana u ponedeljak, 13. oktobra, na groblju "Bare"