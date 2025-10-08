Slušaj vest

Bosanskohercegovački pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 72. godini u Sarajevu posle teške bolesti, a estradna scena Srbije i regiona potresena je njegovim odlaskom. Halidove hitove voleli su svi, a bio je omiljeni pevač i među sportistima. 

Naime, slovenački košarkaš Goran Dragić oprostio se od preminule muzičke legende Halida Bešlića emotivnom porukom na Instagramu.

Goran Dragić se oprostio od Halida Bešlića
Goran Dragić se oprostio od Halida Bešlića Foto: Printscreen/Instagram



- Počivaj u miru, legendo. Tvoja muzika je dotakla bezbroj života i zauvek će biti upamćena u našim srcima. Moje najdublje saučešće tvojoj porodici u ovom teškom trenutku. Uvek ćeš nam nedostajati. Neka ti je laka zemlja, počivaj u miru.

Sahrana u ponedeljak, 13. oktobra, na groblju "Bare"

Podsećamo, 13. oktobra u 12 časova će ispred Begove džamije u Sarajevu biti klanjanje namaza. Sahrana će se obaviti na gradskom groblju "Bare", u 15 časova. Prethodno će biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu, sa početkom u 11 časova, gde će se okupiti njegovi najbliži, kao i brojne kolege.

Ne propustiteStarsSIN HALIDA BEŠLIĆA SKRHAN OD BOLA Oprostio se od oca, objavio porodičnu fotografiju i dao obećanje koje slama srca: "Nemam snage da..."
halid.jpg
Stars"BIO JE PJEVAČ KOJI JE OBELEŽIO EPOHU" Haris Džinović se tužnim rečima oprostio od Halida Bešlića, i podelio emotivnu fotografiju...
x News1 Damir Dervisagic copy.jpg
Stars"NIJE ZNAO ZA METASTAZE" Halid Bešlić se tri dana pred smrt pojavio ovoj ženi u snu - to nije bio dobar znak
x News1 Dragana Udovicic copy.jpg
Stars"PRE TRI MESECA SMO NASTUPALI..." Menadžer progovorio o Halidu Bešliću: Ništa nije slutilo na najgore...
1814-stefan-jokic copy.jpg