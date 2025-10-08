Slušaj vest

Halid Bešlić je preminuo nakon teške bolestu u 72.godini.

Čitav Balkan, poznati, prijatelji i porodica opraštaju se od velikana, a estrada je zavijena u crno, a Lepi Mića je pre ulaska u Zadrugu 9 Elitu govorio o prijateljstvu sa legendarnim pevačem.

- Bešlića poznajem od početka osamdesetih godina. Imali smo iskreno i prijateljsko druženje. Bili smo dobri prijatelji i drugari, mišljenje o njemu i dan danas nisam promenio. Imam najlepše moguće mišljenje o njemu kao čoveku i umetniku. Mnogo mi je drag i mnogo ga volim. Jako mi je teško pala vest kad sam čuo da je bolestan, nije mi dobro. Nisam se čuo sa njim 30 i nešto godina. Život nas je odveo na dve strane, on jednim, a ja drugim putem, ali to nije uticalo na mene da mislim nešto loše o njemu. Da nije bilo Halida Bešlića i mog kuma nikad ne bih postao pevač, mnogo su mi pomogli u muzičkoj karijeri. Oni su direktni krivci što sam ja postao pevač. Halid je neko sa kim sam se družio od kolega. Bio je moj stariji kolega koji mi je mnogo pomogao. Jedno 15 godina smo svaki dan provodili zajedno - rekao je Mića pre mesec dana.

- Zaista me pogodilo i baš mi je teško. Želim mu od srca da se što pre oporavi da razveseljava narod širom Balkana. Njegova pesma i on su dobrodošli u svaki dom. On je rado viđen gost gde god da dođe. Nije krivac ni on, a ni ja što smo se razišli, ali eto tako je. Izbio je rat i tako smo se mimoišli. On je ostao u Sarajevu, a ja sam otišao u Beograd. Žao mi je, ali je tako - ispričao je Mića.

- Moja poruka je da izdrži i da gura. Nadam se da će se vratiti svojoj porodici i pesmi. Daće Bog! Imam mnogo toga da mu kažem... Za kraj bih mu poslao jednu poruku kroz njegovu pesmu koju ja najviše volim "Pamtiću te celog života" - Rekao je Lepi Mića

Oglasio se Dino Bešlić

Halid Bešlić je iza sebe ostavio neutešnu suprugu Sejdu i sina Dina koji je na svom Instagram nalogu podelio porodičnu fotografiju i oprostio se od oca.

- Dragi moj tata, voleo bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu - napisao je.

- Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo izneveriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino - napisao je Dino uz zajedničku porodičnu fotografiju.

Poslednja fotografija Halida Bešlića