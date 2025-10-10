Pevač Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, a svoje rodno mesto - zaseok Vrapci u selu Knežina kod Sokoca - nikada nije zaboravio. Iako je stekao ogromnu popularnost i bogatstvo, Bešlić je uvek isticao da mu je taj kraj ostao najdraži, pa je često boravio u prirodi koja ga je podsećala na detinjstvo. U dvorištu kuće u kojoj je odrastao, sagradio je i novu kuću koju je kasnije koristio kao vikendicu.

Upravo je tamo nastao njegov poslednji snimak sa suprugom Sejdom Bešlić. Na kanalu "Bosanska Sehara" objavljena je pre četiri meseca reportaža iz Halidovog rodnog mesta.

Bez obzira na uspeh i bogatstvo, pevač je uvek naglašavao da od njegovog rodnog mesta nema ništa lepše. Pored stare kuće imao je plug i često se prisećao detinjstva i vremena kad je sve bilo jednostavnije.

- Kada sam porastao bilo je mehanizacije, ali kada smo bili deca volovi su orali - govorio je Halid, koji je sedeo kraj svoje supruge.

Sahrana u ponedeljak

Halid bešlić je preminuo juče na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće u ponedeljak. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija. Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.

