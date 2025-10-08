Slušaj vest

Bosanskohercegovački pevač Halid Bešlić preminuo je posle teške bolesti u Sarajevu u 71. godini.

Halid je rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca, a živeo je u Sarajevu, gradu u kojem je i preminuo na Univerzitetskoj klinici, gde je proveo svoj eposlednje dane.

Čitav Balkan, poznati, prijatelji i porodica opraštaju se od velikana, a estrada je zavijena u crno.

Suzana Mančić oglasila se na svom Instagram profilu uputivši emotivne reči, te se fotografijom oprostila od pevača.

"Da ga pesmom ispratimo i ovakvog da ga pamtimo" - Napisala je Suzana na svom profilu.

Podsetimo, Dženaza legendi narodne muzike Halidu Bešliću klanjaće se u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu u ponedeljak 13.oktobra, a isti dan će biti ukopan na groblju Bare.

Isti dan će u 11 sati biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu.

Poslednja poruka Halida Bešlića uglednom lekaru