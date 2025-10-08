"DA GA PESMOM ISPRATIMO I OVAKVOG DA GA PAMTIMO" Suzana Mančić se emotivnom porukom oprostila od Halida Bešlića
Bosanskohercegovački pevač Halid Bešlić preminuo je posle teške bolesti u Sarajevu u 71. godini.
Halid je rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca, a živeo je u Sarajevu, gradu u kojem je i preminuo na Univerzitetskoj klinici, gde je proveo svoj eposlednje dane.
Čitav Balkan, poznati, prijatelji i porodica opraštaju se od velikana, a estrada je zavijena u crno.
Suzana Mančić oglasila se na svom Instagram profilu uputivši emotivne reči, te se fotografijom oprostila od pevača.
"Da ga pesmom ispratimo i ovakvog da ga pamtimo" - Napisala je Suzana na svom profilu.
Podsetimo, Dženaza legendi narodne muzike Halidu Bešliću klanjaće se u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu u ponedeljak 13.oktobra, a isti dan će biti ukopan na groblju Bare.
Isti dan će u 11 sati biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu.
Poslednja poruka Halida Bešlića uglednom lekaru