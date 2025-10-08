Slušaj vest

Halid Bešlić je preminuo u Sarajevu u 72. godini posle teške bolesti. Bešlić je imao želju da ga ljudi pamte kao dobrog čoveka, a ne kao dobrog pevača. Prema svedočenjima njegovih kolega, prijatelja i porodice očigledno je da je u tome uspeo.

Danas mnogi plaču za njim i imaju da kažu samo reči hvale za njega. Pevač je jednom prilikom rekao da se ne boji smrti i da je zadovoljan kako je živeo.

- Ja sam, inače, čovek koji je zadovoljan svojim životom i imam običaj sam sa sobom da pričam i kažem: "Pa, naživeo sam se, lepo mi je bilo, šta" - rekao je Halid za Nova bh.

Kako je dodao, o sudnjem danu nije razmišljao i nisu mu te misli remetile svakodnevicu.

- Sutra da umrem ne bojim se, ne razmišljam o tome i nisam u toj fazi. Pa šta Bog da biće, ne može drugačije. Svi smo mi negde zapisani - govorio je on.

Ovo je bila poslednja želja Halida Bešlića

Jedina želja koju je Halid Bešlić imao kada je saznao da je bolestan bila je da ozdravi kako bi što više vremena proveo sa svojim unucima. Halid Bešlić je za sobom ostavio neutešnu suprugu Sejdu, sina Dina, a kako tvrdi izvor blizak pokojnom pevaču, do poslednjeg trenutka mislio je na svoju porodicu.

- Halid je poslednje dane provodio pričajući o blizancima, unucima. Gajio je veliku nadu da će ozdraviti i da će terapija uroditi plodom samo zbog njih, jer su još mali - ispričo je izvor za Kurir.