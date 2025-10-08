Slušaj vest

Čuveni pevač, Halid Bešlić, umro je juče u 71. godini života posle teške bolesti, a iza sebe je ostavio suprugu Sejdu, sina Dina Bešlića i ogromnu karijeru

Čitav Balkan, poznati, prijatelji i porodica opraštaju se od velikana, a estrada je zavijena u crno.

Harmonikaš Aleksandar Sofronijević se emotivnom objavom oprostio od kolege i prijatelja. On je objavio snimak njihove poslednje zajedničke svirke.

"Naša poslednja svirka. Hvala na svemu, porodici iskreno saučešće"- Napisao je Sofronijević

Halid čuvao privatni život daleko od javnosti

Podsetimo, Halid Bešlić je svoj privatan život držao daleko od očiju javnosti, međutim, poznato je da je njegov naslednik imao saobraćajnu nezgodu u Sarajevu u maju 2017. godine u kojoj su tada bile povređene tri osobe, uključujući i njega.

Ko je njegov sin?

Iako se malo zna o njegovoj porodici u fokusu pažnje pre nekoliko godina došao je sin koji je imao saobraćajku.

Sin pevača Halida Bešlića, Dino Bešlić, doživeo je lakšu saobraćajnu nesreću u Sarajevu u maju 2017. godine, u kojoj su učestvovala dva automobila i povređene su tri osobe, uključujući i njega.

Dino Bešlić je zadobio povrede i pušten je na kućno lečenje. Istu sudbinu je doživeo i Dinov otac Halid, kada je u saobraćajnoj nezgodi 2009. godine, pevač, izgubio oko.

"Nakon nesreće ja sam sebi produžio život. Od tada živim urednije, razmišljam... živeo sam 300 na sat! Prestao sam i da pijem! Neko popije tri piva i veće pijan, meni je bilo potrebno 30 piva da se napijem. Toga više nema! Uvek sam cenio život", rekao je pevač jednom prilikom.