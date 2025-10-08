Sejda Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je ostala bez voljene osobe, tužnim rečima je, kako saznajemo, prokomentarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj".

Izašla iz bolnice

Sejda i Halid su decenijama živeli u skladnom braku punom poštovanja i ljubavi. Nažalost, Halid i Sejda su zajedno bili u bolničkoj postelji, s obzirom da i Sejda vodi bitku s opakom bolešću. Kako saznajemo, njih je delio samo jedan zid, bili su soba do sobe, a nakon što je Halid izgubio bitku, Sejda je odlučila da u najtežim trenucima bude sa svojom porodicom. Bešlićiva supruga je  juče nakon tužne vesti koja je rasplakala ceo region izašla iz bolnice i otišla kući, kako bi svog voljenog ispratila na put bez povratka. 

Poslednji snimak Halida Bešlića i Sejde Foto: Pritnscreen/Youtube

Sejda je sve vreme bila u bolnici, a nakon što je juče ostala bez svog voljenog supruga, napustila je bolnicu kako bi provela sa svojom porodicom bolne trenutke u njihovom životu.

Beskrajna ljubav i slučajni susret

I Bešlić sam je često govorio o svojoj Sejdi, kojoj je posvetio zadnju pesmu koja nosu naziv po njenom imenu.

- Ženu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kafani gde sam nastupao, na ulazu u Sarajevu... tu je radila moja svastika, bila je kuvarica, i ona me je upoznala sa ženom. Ona nije izlazila po kafanama. Kada smo se upoznali video sam da je to to, zabavljali smo se pola godine i odmah posle toga smo se venčali. Eto, tolike godine funkcionišemo i dan dana. Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prevazišli... kada smo bili mlađi to je nekako i normalno - rekao je Halid Bešlić koji se ostvario kao suprug, ali i i kao otac i kao deda na šta je bio veoma ponosan.

- Ja nisam osetio trenutak kada sam bio otac. Imam samo jedno dete. Moja žena je imala problema sa jajnicima i zbog toga nismo mogli da imamo još dece. Imala je tumor na jajniku, to smo rešili operacijom i to je bila posledica. Njima nikad ništa nije falilo... ja sam stalno putovao, radio... ne možete se baviti muzikom, a da budete stalno kući, zato kažem da nisam osetio te trenutke na pravi način.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"DA GA PESMOM ISPRATIMO I OVAKVOG DA GA PAMTIMO" Suzana Mančić se emotivnom porukom oprostila od Halida Bešlića
x01 News1 Damir Dervisagic copy.jpg
StarsLEPOM MIĆI JOŠ UVEK NIJE SAOPŠTENO DA JE HALID PREMINUO: Imam mngo toga da mu kažem...
lepi mica.jpg
StarsKOŠARKAŠ RASPLAKAO CELI SVET ZBOG SMRTI HALIDA BEŠLIĆA! Dirljiva poruka Gorana Dragića kida dušu (FOTO)
collage.jpg
StarsSIN HALIDA BEŠLIĆA SKRHAN OD BOLA Oprostio se od oca, objavio porodičnu fotografiju i dao obećanje koje slama srca: "Nemam snage da..."
halid.jpg