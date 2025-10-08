Sejda Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je ostala bez voljene osobe, tužnim rečima je, kako saznajemo, prokomentarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj".

Izašla iz bolnice

Sejda i Halid su decenijama živeli u skladnom braku punom poštovanja i ljubavi. Nažalost, Halid i Sejda su zajedno bili u bolničkoj postelji, s obzirom da i Sejda vodi bitku s opakom bolešću. Kako saznajemo, njih je delio samo jedan zid, bili su soba do sobe, a nakon što je Halid izgubio bitku, Sejda je odlučila da u najtežim trenucima bude sa svojom porodicom. Bešlićiva supruga je juče nakon tužne vesti koja je rasplakala ceo region izašla iz bolnice i otišla kući, kako bi svog voljenog ispratila na put bez povratka.

1/5 Vidi galeriju Poslednji snimak Halida Bešlića i Sejde Foto: Pritnscreen/Youtube

Sejda je sve vreme bila u bolnici, a nakon što je juče ostala bez svog voljenog supruga, napustila je bolnicu kako bi provela sa svojom porodicom bolne trenutke u njihovom životu.

Beskrajna ljubav i slučajni susret

I Bešlić sam je često govorio o svojoj Sejdi, kojoj je posvetio zadnju pesmu koja nosu naziv po njenom imenu.

- Ženu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kafani gde sam nastupao, na ulazu u Sarajevu... tu je radila moja svastika, bila je kuvarica, i ona me je upoznala sa ženom. Ona nije izlazila po kafanama. Kada smo se upoznali video sam da je to to, zabavljali smo se pola godine i odmah posle toga smo se venčali. Eto, tolike godine funkcionišemo i dan dana. Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prevazišli... kada smo bili mlađi to je nekako i normalno - rekao je Halid Bešlić koji se ostvario kao suprug, ali i i kao otac i kao deda na šta je bio veoma ponosan.

- Ja nisam osetio trenutak kada sam bio otac. Imam samo jedno dete. Moja žena je imala problema sa jajnicima i zbog toga nismo mogli da imamo još dece. Imala je tumor na jajniku, to smo rešili operacijom i to je bila posledica. Njima nikad ništa nije falilo... ja sam stalno putovao, radio... ne možete se baviti muzikom, a da budete stalno kući, zato kažem da nisam osetio te trenutke na pravi način.