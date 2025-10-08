Slušaj vest

Halid Bešlić je preminuo u Sarajevu u 72. godini posle teške bolesti. Bešlić je imao želju da ga ljudi pamte kao dobrog čoveka, a ne kao dobrog pevača, restoran koji je decenijama bio njegov omiljeni kutak odao mu je posebnu počast.

Restoran, koji je Halid redovno posećivao, na svom Instagram profilu podelio je fotografiju njegovog stalnog mesta za koje su postavili njegove naočare i Sarajevsko pivo - piće koje je voleo.

Restoran u kom je Halid Bešlić često boravio Foto: Preent Screen

"Večeras je tvoja stolica tu. I Sarajevsko je tu... Rahmet ti duši, maestro naš voljeni", napisali su na Instagram story-ju.

Komemoracija i sahrana

Dženaza legendi narodne muzike Halidu Bešliću klanjaće se u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu u ponedeljak 13.oktobra, a isti dan će biti ukopan na groblju Bare.

Isti dan će u 11 sati biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu.

