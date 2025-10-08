Slušaj vest

Estrada se oprašta od Halida Bešlića, koji je preminuo 7. oktobra, a među onima koji ne mogu da govore od tuge je i Hanka Paldum, kraljica sevdaha i dobra prijateljica Halidu.

- Teško mi je, preteško i nemojte mi zameriti što nemam snage javljati se na mnoge telefonske pozive! Šta kazati, kako izkazati bol na vest da nas zauvek napustio naš dragi Halid? Imam osećaj da cela planeta plače i boluje za njim!

- Trebalo mi je vremena da se malo priberem, da bih mogla smoći snage i reći nešto o čoveku koga sam volela kao brata rođenog, s kojim sam na samim počecima naših karijera delila i radost i tugu. Često sam bila ljuta i to sam mu govorila, što nije vodio više računa o sebi i svom zdravlju. Ali šta ćete, Halid je bio takav, više je brinuo o drugima nego sebi. Ne mogu da verujem - neutešna je Hanka.

Više brinuo o drugima nego o sebi

- Ne znam da li je mi je uteha, ali ostaće mi duboko u sećanju, kada sam pre četiri dana uspela da ga posetim, vidim, zagrlim i poljubim. Ja njega u obraz, onaj njegov čist kao majčina suza, a on mene u vrat. Odakle mi krenu i pesma, koju smo zajedno otpevali, u nadi da ga pesma može podići, verujući da Bog čuda stvara. Molila sam Gospodara, da ga izleči svojim lekom, da ga vrati svojoj Sejdi, svome sinu Dini, unučicama koje je neizmerno voleo, da ga vrati svima nama koji smo se molili za njegovo zdravlje. Ali nažalost, nije se uspeo izboriti sa opakom bolešću.... - napisala je pevačica.

- Dragi naš Halide, dušo plemenita, putuj i pronađi svoj smiraj u okrilju Premilostivog Gospodara, a tvojoj porodici i svima nama kojima ćeš nedostajati, ostadoše tuga i sećanje na tvoj umilni lik, na tvoja dobra dela na koja će se ponositi cela Bosna i Hercegovina i svi kojima si nesebično davao svoje srce i dušu! - napisala je u oproštaju Hanka Paldum.

Sahrana u ponedeljak