Darko Lazić nedavno je proslavio 1. rođendan ćerki Srni, a kad god Lazić pravi neko slavlje uvek se postavlja pitanje koja bivša žena će mu doći na slavlje. Narvno, tu uvek bude Ana Sević, a gotovo da nijednom do sada nismo imali prilike da sretnemo i Marinu Gagić, s kojom pevač ima sina.

Nije bila pozvana

Mediji su kontaktirali Marinu, koja je otkrila da li je bila pozvana na događaj.

- Nisam bila pozvana na proslavu, ali ni ne bih išla. Imam korektan odnos sa Darkom zbog našeg deteta, ali nemam potrebu da se družim sa njegovom porodicom. Važno mi je da postoji međusobno poštovanje, a ne prisnost koja nije iskrena - rekla je Marina Gagić za Story.

Darko ima troje dece koju je dobio sa tri različite žene

Darko Lazić iz ima troje dece sa različitim partnerkama. Pevačica Ana Sević rodila mu je ćerku, Marina Gagić sina Alekseja i ćerku Srnu.

Sevićeva je rado viđen gost u kući porodice Lazić, pa je i na svakom njihovom veselju bila, kao i na prvom rođendanu ćerke Srne, gde je bila najveselija.