Nekavašnja misica Jovana Nikolić proslavila se u rijalitiju "Farma", gde je i započela turbulentnu vezu sa crnogorskim pevačem Danijelom Alibabićem.

Posle izlaska iz rijalitija, Danijel i Jovana odlučili su da stanu na ludi kamen, međutim, njihov brak je trajao svega tri meseca iako je delovalo da uživaju u ljubavi.

danijel-alibabic-jovana-nikolic-ada-ciganlija-zaljubljeni.jpg
Foto: Aleksandar Jovanović Cile

Razvod Danijela i Jovane ostao je upamćen kao jedan od najskandaloznijih na našoj javnoj sceni

Nakon što su prekinuli svaki odnos, usledile su uvrede i iznošenje šokantnih detalja, a Jovana je tvrdila da ju je Danijel fizički zlostavljao i optužila ga je da je homoseksualac.

- Za tri meseca svašta sam doživela. Danijel me je hvatao za vrat i pretio da se neće zaustavljati ukoliko mu se ne sklonim sa očiju. Govorio je da ne odgovara za svoje postupke jer ni sam ne zna šta je sve u stanju da uradi - tvrdila je Jovana, a zatim i šokirala tvrdnjom da je Danijel zapravo gej i da su u braku jeli samo sendviče.

Danijel Alibabić danas ovako izgleda Foto: Kurir Televizija, Kurir televizja

Bura je trajala neko vreme, a onda se Jovana preselila u svoj rodni Niš, ako je verovati pričama koje su kružile, bivša rijaliti učesnica se vratila u Beograd, gde je svojevremeno viđena da radi u jednom fast food-u, a nedavno je na Fejsbuku obavestila sve da radi u jednom salonu lepote.

Danijel je inače sada oženjen izabranicom Oliverom Bibom Barović sa kojom se venčao u Kotoru. 

danijel-alibabic-jovana-nikolic-ada-ciganlija-zaljubljeni.jpg
sssshutterstock-171410576.jpg
jovana-nikolic.jpg
razvodi.jpg

