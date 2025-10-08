ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ STIGLA U BEOGRAD, AL DA NIKO NE ZNA! Prijatelj je razotkrio, evo zašto ne želi da se zna da je u Srbiji
Anastasija Ražnatović stigla je tajno u Beograd, potvrdio je njen prijatelj Stevan Radivojević. Poznati frizer proslavio je rođendan na kom je bilo i medija koji su ga pitali da li će njegova dugogodišnja drugarica biti na proslavi.
- Anastasija dolazi, ali je nećete videti. Inkognito je u Beogradu, kada neće da se slika to je sasvim korektno - kaže Stevan Radivojević i otkriva u kakvim je odnosima sa Cecom Ražnatović.
- Meni Ceca za poslednjih 10 godina ništa nije zamerila, da mi skrene pažnju na nešto. Ako pričamo o tome da li imamo jedno drugom nešto da zamerimo, to da - zaključio je.
U Sevilji živi s fudbalerom
Anastasija se pre nekoliko godina udala za fudbalera Nemanju Gudelja, a njihovo venčanje proteklo je u krugu najbližih.
Oni su svoju porodično gnezdo svili u Španiji u gradu Sevilja, gde uživaju u luksuznoj vili s bazenom koja vredi 6 miliona.
