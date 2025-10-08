Slušaj vest

Anastasija Ražnatović stigla je tajno u Beograd, potvrdio je njen prijatelj Stevan Radivojević. Poznati frizer proslavio je rođendan na kom je bilo i medija koji su ga pitali da li će njegova dugogodišnja drugarica biti na proslavi.

- Anastasija dolazi, ali je nećete videti. Inkognito je u Beogradu, kada neće da se slika to je sasvim korektno - kaže Stevan Radivojević i otkriva u kakvim je odnosima sa Cecom Ražnatović.

- Meni Ceca za poslednjih 10 godina ništa nije zamerila, da mi skrene pažnju na nešto. Ako pričamo o tome da li imamo jedno drugom nešto da zamerimo, to da - zaključio je.

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj zagrljeni na plaži, proslavili dve godine braka Foto: Printscreen Instagram

U Sevilji živi s fudbalerom

Anastasija se pre nekoliko godina udala za fudbalera Nemanju Gudelja, a njihovo venčanje proteklo je u krugu najbližih. 

Oni su svoju porodično gnezdo svili u Španiji u gradu Sevilja, gde uživaju u luksuznoj vili s bazenom koja vredi 6 miliona.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsŠTA KUVA ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ? Pevačica nakon treninga spremila sebi ručak, evo kako se hrani (FOTO)
Anastasija Ražnatović se oglasila nakon tragedije u Zagrebu.jpg
StarsNAŠA POZNATA PEVAČICA PRVI PUT OTKRILA SVE O VEZI I RASKIDU S NEMANJOM GUDELJEM: Nisam ga se stidela, o Anastasiji mislim OVO...
xxx News1 Damir Dervisagic copy.jpg
Stars"BILA JE FINA PREMA MENI" Luna o Ceci i periodu života u vili na Dedinju: Evocirala uspomemene, pa spomenula i Lidiju Ocokoljić
Anastasija Ražnatović Ceca Luna Đogani
Stars"VELJKO ME ZOVE 78 PUTA, ANASTASIJA MU VIČE: ŠTA HOĆEŠ VIŠE?" Ceca iskreno o deci, poslovnim obavezama i novoj ljubavi
Zvezde Granda Svetlana Ceca Ražnatović (2).jpeg