Šako Polumenta na estradnoj sceni više je od 3 decenije, i jedan je od omiljenih pevača kako muške tako i ženskog dela publike.

Njegove hitove svi znamo, a malo ko zna kako se pevač zapravo zove.

On je rođen kao Sakib Polumenta 27. marta 1968. godine u Bijelom Polju, Šako je postao jedno od prepoznatljivih imena na muzičkoj sceni Balkana.

Njegovo umetničko ime postalo je brend, dok je pravo ime ostalo poznato samo užem krugu ljudi, koji da skoro i retko zovu po pravom imenu.

Njegova porodica dobijala pretnje

Inače, Šako je iskreno govorio o problemima koje je imao zbog toga što nekim ljudima koji su imali uticaj na estradi, nije hteo da se povinuje.

- Mafija je velika na estradi, samo je pitanje koga ciljaju. Ljudi nemaju pojma koliko je pevača zapravo u njemu, koliko njih nije bilo u stanju da se odupre pritisku. Nisam dozvolio nikome da me ucenjuje, pa sam se povukao i nisam pevao na prestižnim mestima, već sam otišao u dijasporu.

- Morao sam to da shvatim i razmišljam brzo. Kada su videli da ne padam na provokacije, počeli su da pominju moju decu, preteći i spominjući neke bombe. Nisam dozvolio da se uplašim i bio sam dostojanstven, iako me nije bilo briga - izjavio je Šako za „Republiku“.