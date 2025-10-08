Slušaj vest

Halid Bešlić preminuo je 7.10.2025. godine u 72 godini života, a sahrana će biti u ponedeljak 13.10. 2025. Dok čitav Balkan žali za legendom narodne muzike, sada je porodica Bešlić objavila umrlicu pevača.

Dženaza će se klanjati u ponedeljak, 13. 10. 2025. godine posle podne namaza (13:30 sati) u haremu Gazi Husrev-begove džamije, a dženaza će se klanjati i ukop obaviti u 15:00 sati na Gradskom mezarju Bare.



Ožalošćeni:

Supruga Sejda, sin Edin, snaha Mahira, unuci Lamia i Belmin-Kan, sestre Šemsa, Sevla, Fehka i Šefka sa porodicama, porodice: Bešlić, Mehmedika, Vrabac, Svraka, Peljto, Fazlinović, Pinjić, Gojić, Hadžibadžić, Valjevčić, Lindov, Pašić, Srnja, Kadiirić, Kulin, Džiho, Hadžić, Ogledčevac, Ramić, Spahić, Ferhatbegović, Pejić, Šabanović, Saračević, Pilipović te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Tevhid će se proučiti istog dana poslije ikindije namaza (16:00 sati) u Gazi Husrev-begovoj džamiji.

Sin se oprostio bolnim rečima

Halid Bešlić je iza sebe ostavio neutešnu suprugu Sejdu i sina Dina koji je na svom Instagram nalogu podelio porodičnu fotografiju i oprostio se od oca.

- Dragi moj tata, voleo bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu - napisao je.

- Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo izneveriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino - napisao je Dino uz zajedničku porodičnu fotografiju.

