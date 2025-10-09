Slušaj vest

Bosanskohercegovački pevač Halid Bešlićpreminuo je posle teške bolesti u bolnici u Sarajevu u 72. godini. Celi region oplakuje vrsnog pevača i još boljeg čoveka. Halid je bio velika zvezda, ali je pre svega bio čovek, koji kojeg za celu njegovu karijeru nije pratio nijedan skandal.



Čak i kad su pokušavali da ga uvuku u neku aferu, Halid je izlazio dostojanstveno i ponosno iz nameštaljki i provokacija. Naime, pevač je 2023. godine krenuo sa gradnjom vile na Peljšcu, u Hrvatskoj, ali su mu tamošnje vlasti stopirale gradnju početkom 2024. Izgradnja vile Halida Bešlića na Pelješcu, u opštini Drače u Hrvatskoj, stopirana je, pošto je utvrđeno da je građevinsku dozvolu dobio tek krajem 2023. godine, kada je kuća bila izgrađena skoro do krova, pisali su hrvatski mediji.

Državni inspektorat zatvorio je tada gradilište, ne samo Halidu, već još nekolicini ljudi koji su se počastili zemljištem na ovoj predivnoj lokaciji, kao što je bivšoj misici Turske i mnogi drugi bosanski bogataši.

- Kupio sam parcelu od prijatelja, odnosno njegove ćerke, koja ima firmu, i ona gradi kompleks od 12 kuća. Sve je kupljeno već s građevinskom dozvolom. To neće biti ekstra luksuzna vila, nego kuća od 170 kvadrata. Svakako ću imati bazen pred kućom. Verujem da će biti gotova iduće godine, ne znam hoću li uspeti do leta. Videćemo. Odlučio sam se za to mesto zbog mira, lepote i blizine Sarajevu - pričao je Bešlić za Story.hr krajem 2023. godine.

No, u vlasničkom listu navodi se da je ugovor o kupoprodaji nekretnine overen još 16. avgusta, a početkom decembra 2023. je 12 luksuznih vila bilo izgrađeno gotovo do krova, ali većina bez građevinske dozvole.

Na upit koji su iz Imperijal.net poslali nadležnim institucijama za izdavanje dozvola na toj lokaciji, stigao je odgovor da je na Bešlićevo ime dozvola izdata 20. decembra 2023. godine.

- Zahvaljujemo na dodatnom upitu. Kao što smo naveli u prethodno Vam dostavljenom odgovoru, građevinska inspekcija Državnog inspektorat obavila je inspekcijski uvid na lokaciji iz Vašeg upita, a koji se odnosi na deset gradilišta na kojima se izvode građevinski radovi. Na dva gradilišta nisu utvrđene povrede zakona, za jedno gradilište utvrđeno je kako se radovi izvode bez građevinske dozvole, dok je za ostalih sedam utvrđeno da se izvode bez izvršne građevinske dozvole. Skladno čl. 119. St. 3 Zakona o Državnom inspektoratu obustavljeno je daljnje građenje postavljenjem posebnog službenog znaka "zatvoreno gradilište". Daljnji inspekcijski postupak je u toku - pisalo je u odgovoru Državne inspekcije Republike Hrvatske, koji je preneo imperijal.net.